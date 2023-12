A questi prezzi non conviene più ricaricare la plug-in

A questi prezzi non conviene più ricaricare l’ibrida plug-in. È quel che sostiene Stefano, un lettore che guida una BMW con il doppio motore. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

A questi prezzi se confronti il costo per fare 100 km…

“Vorrei condividere un dato di consumo reale sullo stesso percorso ed una preoccupata considerazione sulle auto elettriche. Con la mia BMW plug-in ho provato a fare Castiglione d/Stiv- Mantova (45 Km in pianura, percorso extraurbano e cittadino): andata tutta a benzina e ritorno tutta in elettrico. Quindi, salvo poche variabili, lo stesso percorso.

Consumo a benzina: 4,5 L/100km

Costo per 100 km (€ 1,9 litro): € 8,55

Consumo a corrente: 17 kWh/100 km

Costo per 100 Km, ricarica a casa (€ 0,25 KWh): € 4,25

Costo per 100 Km, ricarica pubblica e abbonamenti (0,50 kWh): € 8,50

Costo per 100 Km, ricarica pubblica senza abbonamenti (0,69 KWh): € 11,73 “.

Con questa situazione le vendite non decolleranno mai

“Con questi numeri, a parte chi come me sceglie l’elettrico per piacere di guida e soprattutto spirito ecologista, temo che le vendite di auto elettriche faticheranno a decollare. Soprattutto per chi non può ricaricare casa. In conclusione, credo che un vero e sincero supporto alle auto elettriche dovrebbe concentrarsi, più che su bonus statali all’acquisto, sulle infrastrutture. Imponendo prezzi che rendano il costo del viaggio almeno un poco più conveniente di quello con i motori a gasolio o benzina. Inoltre, un serio aumento delle colonnine non farebbe male. Sabato a Novara, parcheggio via Turati, su circa 400 posti auto solo due erano per auto elettriche e, ovviamente, erano occupati. Ed io me la sono cavata grazie alla plug-in che, oltre a 80Km in elettrico, ha il motore termico“. Stefano Mazzucchelli

A questi prezzi l’imperativo è consumare meno

Risposta. Siamo in un libero mercato e imporre prezzi della ricarica è impossibile. Ogni fornitore ha le sue strategie e non è un caso se Tesla nei suoi Supercharger pratica tariffe inferiori a colossi dell’energia come Enel X e Eni-Be Charge. Abbiamo ripetuto più volte, anche per voce di altri lettori, che i rincari nel costo della colonnina (gli abbonamenti A2A da ultimo) hanno ridotto la convenienza dell’elettrico. Ma sono le ibride plug-in ad avere i problemi maggiori, avendo maggior peso, minore efficienza e, quindi, maggiori consumi. Stefano segnala un consumo di 17 kWh/100 km, contro 4,5 litri di carburante. Sono oggettivamente tanti su un percorso misto come quello descritto. Significa fare 5,882 km con un kWh: un’auto elettrica oggi può e deve fare meglio, se vuole vincere la guerra dei consumi ed essere competitiva sul mercato.