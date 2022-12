A questi prezzi ha senso dire che l’elettrico conviene?

A questi prezzi dell’energia ha ancora senso dire che l’elettrico conviene? Due lettori, Gabriele e Ivano, ci ripropongono il quesito. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati alla mail info@vaielettrico.it

A questi prezzi diventa uno sfizio…

“Seguo attentamente i video di Paolo Mariano su YouTube, anche se non sono possessore di un’auto elettrica. Per ora. Voglio porgere una semplice domanda. Sento, da sempre, parlare di convenienza al momento della scelta di un’auto, ancor più ora con l’avvento delle nuove tecnologie elettriche. La domanda è: ma con l’elettrica ha senso parlare di convenienza? Perlomeno nei termini dei quali è sempre stato parlato sin d’ora. Avendo un’auto che praticamente non costa in manutenzione, cosa significa fare pochi o molti chilometri. Non sarà da ridurre il concetto più a uno sfizio perché mi piace più l’una piuttosto che l’altra? Grazie per i vostri video. Cordiali saluti“. Gabriele

“Con le bollette di adesso, vale ancora la pena comprare una vettura solo elettrica ?!

Grazie, a presto“. Ivano Faggian

Risale il prezzo del gas e l’elettricità ne risente. Ma anche benzina e gasolio…

Risposta. Sul fronte dei costi le notizie non sono buone come si sperava. I prezzi del gas, a cui sono legati quelli dell’energia elettrica, hanno ripreso a salire. La stessa bolletta del metano per le famiglie in regime di tutela, dopo il calo di ottobre (-12,9%), ha appena registrato una nuova crescita del 13,7%. Questo in base al metodo di calcolo introdotto mensilmente dall’ARERA, l’Autorità pubblica dell’energia. Al momento sembra allontanarsi dunque l’ipotesi che, con questi riferimenti, possa calare il prezzo della ricarica nelle colonnine pubbliche. Mentre per il rifornimento a casa vale, ovviamente, il tipo di contratto che abbiamo stipulato. Se è nel mercato libero, nella stragrande maggioranza dei casi la convenienza c’è ancora, se è nel regime di tutela molto molto meno. Al punto che, come abbiamo scritto più volte, oggi conviene di più ricaricare nelle colonnine in AC dei principali operatori. Attenzione nel fare confronti, però, perché aumentano anche i carburanti dal 1° dicembre. Questo perché il governo ha ridotto il taglio delle accisa su benzina e diesel scende da 30,5 a 18,3 centesimi/litro.