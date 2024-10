A questi prezzi è un affare l’usato Tesla e VW?

A questi prezzi è un affare comprare un’elettrica usata? Due lettori ci scrivono: il primo ha addocchiato una Tesla Model 3, il secondo una Volkswagen ID.3. Vaielettrico risponde. Per contattarci ci la nostra mail è info@vaielettrico.it

A questi prezzi val la pena comprare una Model 3 LR del 2020?

“D ue mesi fa ho acquistato una Model Y nuova dal sito Tesla, ma la la usa mio figlio. Ora per me avrei pensato di acquistare una Model 3 dell’usato certificato che sul sito Tesla costa circa 27.000 € con garanzia limitata. Ovvero 2020 Model 3 Long Range a trazione integrale con 88.376 km sul contachilometri. Chiedo il vostro autorevole parere se valga la pena con una garanzia come la seguente: Garanzia limitata sui veicoli usati 1 anno/ 20.000 chilometri A partire dalla data di consegna Grazie “ . Pietro Errico

E una ID.3 con solo 1.800 km a 24.500 euro è da prendere?

“Vi seguo dal 2021, da quando ho deciso di passare ad una BEV. A dire il vero quella che ho potuto permettermi, una VW e-Up, è un auto che non è nata come elettrica, ma è stata riconvertita in elettrico, a mio avviso con successo. Infatti, dopo 2 anni e mezzo e quasi 46.000 Km percorsi, devo dire che sono veramente soddisfatto della scelta. È una buona auto, fatta per la città, però con un pò di ‘attenzione’ sono riuscito a fare alcuni viaggetti in Liguria (previa sosta a Ovada per un ricarichino). Adesso vorrei lasciarla a mio figlio che vive in Milano e acquistare una vera BEV ed ho pensato alla VW ID.3. Un famoso concessionario di Milano mi ha proposto un usato del 2021 con 1.8000 Km a 24.500€. Ho chiesto il valore del SOH della batteria e sono in attesa dell’informazione. Secondo voi è adeguato il prezzo ? È la versione base e ha come accessorio la pompa di calore. A mio avviso la richiesta è ancora un pò alto, non paragonabile al nuovo (più di 40.000€), ma ritengo che a quel prezzo non ne venderanno molte !!!“. Emiliano Marzi

A questi prezzi vanno comprate? Difficile dirlo…

Risposta. È impossibile fare delle valutazioni attendibili senza disporre dello stato di salute della batteria e senza verificare di persona le condizioni dell’auto. Secondo l’ultima rilevazione di Autoscout 24, pubblicata in settembre, il prezzo di tutte le auto di seconda mano è in calo, dopo lunghi periodi con forti aumento. Per le elettriche, in particolare, la flessione rispetto all’anno precedente è stato del 15,9%. Ma stiamo parlando di quotazioni medie, in un mercato piccolo come quello dell’ usato elettrico ogni trattativa finisce per. fare storia a sé. Non essendo specialisti in questa materia (anche noi ci stiamo documentando), non vogliamo dare consigli avventati. Tanto più senza sapere come mai in tre anni la ID.3 ha fatto solo 1.800 km: si tratta di una vettura dimostrativa?