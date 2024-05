A quanto ricarico con la Dacia Spring? Vincenzo è interessato alla piccola vettura elettrica, ma in rete e in concessionaria ha avuto notizie discordanti. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

A quanto ricarico in corrente alternata? C’ che mi dice a 22 kW, chi soltanto a 7,4…

“A vrei un quesito da porvi. Sono interessato all’acquisto di una Dacia Spring 2024 con incentivi statali. In questi ultimi giorni ho visitato 4 diversi rivenditori Dacia, i quali sono stati molto superficiali, dimostrando una scarsissima conoscenza dell’auto. La domanda a cui da giorni cerco di trovare risposta è la seguente. Nel caso in cui io NON acquistassi l’attacco ricarica rapida in corrente continua (DC) 30 kW, potrei comunque caricare alla colonnina pubblica da 22 kW? Alla potenza effettiva di 22 kW? Oppure necessito di questo attacco (che come optional esce alla cifra di 600€)? Il dubbio mi sorge dal momento in cui da qualche parte su internet leggo che la macchina si ricarica ad una potenza massima di 7,4 kW. Mentre un rivenditore mi ha riferito che sostanzialmente non è necessario avere questo attacco per poter caricare a 22 kW. A sostegno delle parole di quest’ultimo rivenditore, c’è il fatto che alle colonnine da 22 kW si ricarica con il classico cavo di Tipo 2, e non con il CCS Combo 2. Riuscireste cortesemente a chiarirmi questo mio grande dubbio? “. Vincenzo Barbera

Non è una questione di cavo…

Risposta. A noi non risulta alcun modo di ricaricare la Spring in corrente alternata a 22 kW. La piccola Dacia in AC accetta al massimo una potenza di 7.4 kW (32A 230V monofase). Questo anche se il cavo con cui si effettua l’operazione può sostenere potenze superiori. L’opzione della ricarica in DC fino a 30 kW, disponibile solo nelle qualche viaggetto un po’ più lungo dei soliti spostamenti in città, rendendo così eventuali soste di ricarica un po’ più brevi. A noi non risulta alcun modo di ricaricare la Spring inLa piccola Dacia in AC accetta al massimo una potenza di(32A 230V monofase). Questo anche se il cavo con cui si effettua l’operazione può sostenere potenze superiori. L’opzione della ricaricadisponibile solo nelle versioni un po’ più costose,, a nostro avviso va presa seriamente in considerazione. Questo se si ha intenzione di effettuaredei soliti spostamenti in città, rendendo così eventuali soste di ricarica un po’ più brevi.