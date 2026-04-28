A quanto ricarica veramente la Lepmotor T03?













A quanto ricarica veramente la Leapmotor T03? Un lettore ha avuto modo di provarla e in AC non è andato oltre 2,3 kW. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Possibile che in AC non vada oltre 2,3 kW? A quanto ricarica veramente?

“Anzitutto complimenti per il lavoro di informazione che svolgete, vi seguo da tempo. E, lavorando nel settore dell’energia elettrica, ne apprezzo il valore. Ho letto il vostro articolo “Ricarica Leapmotor T03: quanto tempo serve? E dove?”. Poco tempo fa ho avuto modo di provare la T03 di un conoscente, caricandola sia in monofase a casa che ad una colonnina “lenta” pubblica in AC trifase. L’auto, purtroppo, anche alla colonnina caricava in monofase, non superando i 2.3 kW di potenza. Dal vostro articolo, invece, apprendo che in trifase dovrebbe superare i 7 kW. Che cosa ne pensate? C’è un errore nell’articolo oppure l’auto che ho provato aveva qualche problema (oppure ne aveva la colonnina)? In effetti la limitazione di 2.3 kW ad una colonnina AC trifase sarebbe abbastanza curioso, ma magari il costruttore ha ottimizzato altro. Notevole invece la curva di ricarica in DC, che non cala anche al 90% di SOC. Cordialmente, un saluto”. Gianluca Sapienza

Ecco quel che ci risulta, anche per la DC

Risposta. Al di là di quel che dichiarano legittimamente i costruttori, a noi interessano i riscontri reali dei test sul campo. Ebbene per la ricarica in AC nelle colonnine pubbliche da 11 o 22 kW, la punta massima riscontrata reale è tra 6,6 e 6,7 kW (7,4 dichiarato). Ovviamente ci interessano molto anche i riscontri dei lettori. Che non tarderanno ad arrivare, visto che nei primi 3 mesi del 2026 le T03 vendute in Italia sono state quasi 11 mila. L’auto ha una batteria con capacità netta utilizzabile di 36,0 kWh (37,3 lordi) e quindi servono 5-6 ore per risalire in AC dal 20 all’80%. È confortante, poi, il riscontro che ci dà il lettore sulla curva di ricarica reale in DC, con tenuta di potenza anche al 90%. Qui Leapmotor dichiara una punta massima di 48kWh, mentre la media reale riscontrata è di poco superiore ai 30 kWh.