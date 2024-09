A proposito di venditori che sconsigliano l’elettrico: a Davide è accaduta la stessa cosa accaduta a Silvio in 3 concessionarie della BMW. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

“Ho cambiato concessionario e oggi ogni km spendo 3,7 cent: ci riuscite a benzina?”

“A nche a me è successa la stessa cosa. Chiedevo informazioni alla concessionaria Mercedes che ha anche MG per la MG4 standard. E il venditore mi dice : ah sì l’elettrico …. Anche mia moglie ha una Smart elettrica per la city. Ma non andrei oltre. Risultato: ho cambiato concessionario. E sono un felice fruitore di questa tecnologia.Se anche i venditori non ci credono….. Vero che vedere ridotti all’osso i costi dei tagliandi, delle cinghie di distribuzione ecc ecc non fa piacere. E poi: il costo di servizio. Io faccio 8km con un kWh, vuol dire che se pago un kWh 30 cent (e forse è troppo) ogni km spendo 3,7 cent. Prova a benzina se riesci “ . Davide Foschi

A proposito di venditori / Se nella tua squadra c’è chi gioca contro…

Risposta. Davide ha tenuto duro e ha fatto bene. Smentendo anche un altro luogo comune che circola sull’auto elettrica: conviene solo se hai il fotovoltaico e puoi auto-produrre l’energia che consumi. No, chiunque può ricaricare da un’utenza privata, garage o ufficio che sia, ha un enorme vantaggio nel costo di gestione dell’auto. Quanto al venditore, l’ennesimo, che ha sconsigliato l’acquisto di un’elettrica, ci resta da fare un’unica considerazione. Ovvero che le Case devono lavorare di più sulle loro reti di vendita se vogliono che in Italia le immatricolazioni crescano rispetto ai livelli minimi di oggi. È come disputare un campionato con metà della tua squadra che ti gioca contro: possibilità di successo inesistenti. Così non si va da nessuna parte.