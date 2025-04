A picco i conti di Tesla. Musk: “Da maggio meno politica”

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

I conti di Tesla vanno a picco e il patron Elon Musk annuncia che ridurrà il suo impegno politico a fianco del presidente Donald Trump. La trimestrale del gruppo automobilistico è peggiore delle attese: cala il fatturato del 9% (del 20% nel solo settore auto) e gli utili si riducono di due terzi (-71%).

Musk dovrà rimboccarsi le maniche per raddrizzare la baracca, anche in previsione degli effetti negativi della guerra dei dazi. Perciò da maggio farà un passo indietro in DOGE (Department of Government Efficiency) e uno avanti in Tesla.

Nel primo trimestre di quest’anno i ricavi sono calati del 9% a 19,3 miliardi di dollari. L’utile è crollato a 409 milioni, equivalenti a 12 centesimi per azione, facendo peggio delle previsioni del mercato. L’utile operativo è sceso del 66% a 0,4 miliardi, il margine operativo del 2,1% rispetto al 5,5% dello stesso periodo dello scorso anno.

I motivi del crollo? “Incertezza sui dazi e cambiamento di sensibilità politica”

«Anche se l’attuale quadro dei dazi ha un impatto relativamente ampio sulle nostre attività energetiche rispetto a quelle automobilistiche, stiamo prendendo misure per stabilizzarle nel medio termine» si legge nel comunicato dell’azienda, diffuso dopo la mezzanotte italiana.

I motivi sono identificati nell’ «incertezza sui mercati automobilistico ed energetico» che «continua ad aumentare perché la rapida evoluzione delle politiche commerciali influisce negativamente sulla catena di approvvigionamento globale e sulla struttura dei costi di Tesla e delle nostre rivali», spiega Tesla in un comunicato. Comunicato che accenna anche al ruolo politico di Musk quando ammette che «la domanda potrebbe essere influenzata in particolare da un cambiamento di sensibilità politica».

Musk conferma il passo indietro “Ma resterò nel team di Trump, finchè lui lo vorrà”

Durante la call che ha seguito la diffusione dei dati Musk ha confermato il passo indietro: «Probabilmente il mese prossimo» il tempo dedicato al DOGE «diminuirà in modo significativo». E ha aggiunto: «Continuerò a lavorare con il team del DOGE per il resto del mandato del presidente Donald Trump per assicurarmi che sprechi e frodi non si verifichino più. Un giorno o due a settimana. Finché il presidente lo vorrà».

Oggi la prova-mercato a Wall Street. In attesa dei dati, ieri, il titolo aveva recuperato qualcosa (+4%) restando ancora del 53% sotto i massimi registrati a dicembre scorso.

