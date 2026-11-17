Pescara diventa sempre più elettrica. Con l’arrivo di 40 nuovi autobus a batteria, i mezzi elettrici saliranno a 60 unità e rappresenteranno circa i due terzi della flotta urbana in servizio. In altre parole, il 67% degli autobus del trasporto pubblico cittadino sarà a zero emissioni, un traguardo importante sia dal punto di vista ambientale sia da quello della salute pubblica per l’agenzia Trasporto Unico Abruzzese (Tua).

Gli autobus elettrici alimentati anche con il sole grazie a 24 tettoie fotovoltaiche

L’investimento non riguarda solo gli autobus. Nel deposito saranno realizzati 24 stalli dotati di sistemi di ricarica e coperti da pensiline fotovoltaiche, creando una sinergia tra mobilità elettrica e produzione di energia rinnovabile. Per il progetto sono stati stanziati oltre 28 milioni, attraverso i fondi Fesr della Regione Abruzzo e le risorse del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile (Psnms) assegnate al Comune di Pescara.

In una fase in cui le risorse del Pnrr destinate agli autobus elettrici sono ormai esaurite e il settore guarda con preoccupazione all’assenza di nuovi programmi di finanziamento, l’investimento pescarese conferma la fiducia nella transizione energetica, nonostante il costo dei mezzi elettrici resti superiore a quello dei veicoli diesel.

La gara è stata aggiudicata al raggruppamento temporaneo di imprese formato da Daimler Buses Italia e Sti – Sviluppo Tecnologico Italiano, con un ribasso rispetto alla base d’asta di 31,968 milioni. Le risorse comprendono non solo l’acquisto dei 40 autobus, ma anche la realizzazione delle infrastrutture di ricarica. La fornitura prevede 22 autobus elettrici da 12 metri e 18 da 11 metri, con la possibilità di esercitare un’opzione per ulteriori otto veicoli. In questo scenario la quota elettrica della flotta urbana arriverebbe al 75,6%, vale a dire oltre tre autobus su quattro a batteria e una città ormai vicina alla completa decarbonizzazione del trasporto pubblico.

Un traguardo che richiama le esperienze delle città più avanzate d’Europa, come Copenaghen, e di alcune realtà italiane particolarmente virtuose, tra cui Cremona già tutte elettriche. In Italia spicca inoltre Cagliari, che ha già superato il 70% di autobus elettrici, mentre Milano e Genova stanno portando avanti importanti programmi di investimento per accelerare l’elettrificazione delle rispettive flotte urbane.

Eliminare il diesel dalle strade

A Pescara la convinzione sulla necessità di decarbonizzare il trasporto pubblico è molto forte e traspare chiaramente anche dalle parole di Tua, che definisce l’operazione «un passaggio decisivo nel processo di progressiva eliminazione degli autobus alimentati a gasolio».

Uno degli aspetti centrali del progetto ha riguardato la scelta dei veicoli e, in particolare, la loro autonomia. Come sottolinea l’azienda, «la scelta di autobus dotati di batterie ad elevate prestazioni consentirà infatti di coprire gli interi turni di servizio senza necessità di ricariche intermedie, rendendo possibile la sostituzione degli autobus alimentati a gasolio con mezzi elettrici in rapporto uno a uno».

Si tratta di una scelta che va in controtendenza rispetto a chi sostiene l’utilizzo di batterie più piccole abbinate a frequenti ricariche rapide. L’obiettivo di Tua è infatti garantire una transizione al “diesel free” senza modificare l’organizzazione del servizio. Le infrastrutture di ricarica ad alta potenza installate ai capolinea rappresentano una soluzione tecnica valida, ma richiedono investimenti significativi e una gestione operativa più complessa.

Secondo l’azienda, l’autonomia dei nuovi autobus «permetterà di mantenere invariato il numero di autobus necessario a garantire i servizi programmati, con benefici in termini di efficienza operativa, sostenibilità ambientale e contenimento dei costi di esercizio».

La strategia guarda inoltre al lungo periodo. L’intero sistema di ricarica sarà infatti dimensionato per una potenza superiore a quella necessaria per la prima fornitura di autobus elettrici, così da accompagnare le future acquisizioni senza dover riprogettare o potenziare radicalmente le infrastrutture già realizzate. Una scelta che lascia intendere come l’elettrificazione della flotta non sia considerata un punto di arrivo, ma soltanto una tappa di un percorso destinato a proseguire negli anni.

Un sistema di ricarica ampio per le future acquisizioni

Il sistema sarà progettato con una potenza disponibile superiore a quella richiesta dalla prima fornitura, così da poter sostenere i futuri ampliamenti della flotta elettrica senza interventi significativi sulle infrastrutture già realizzate.

Secondo il cronoprogramma, le infrastrutture di ricarica dovrebbero entrare in funzione tra aprile e maggio 2027, mentre i primi autobus sono attesi tra giugno e luglio dello stesso anno. La strategia è quella di completare in anticipo tutte le opere necessarie, in modo che i nuovi mezzi possano essere immessi in servizio fin dal loro arrivo senza impatti sull’operatività quotidiana e sulla regolarità del trasporto pubblico.

«Questo investimento conferma l’impegno di Tua nel continuo rinnovo del parco mezzi, grazie alle risorse messe a disposizione dalla Regione Abruzzo e dal Comune di Pescara», sottolinea il presidente Gabriele De Angelis. «Dal 2027 puntiamo a un servizio urbano a Pescara senza autobus a gasolio, con una flotta prevalentemente elettrica e, in misura minore, alimentata a metano». Sulla stessa linea il direttore generale Maxmilian Di Pasquale: «Stiamo realizzando un vero ecosistema elettrico, nel quale autobus, infrastrutture di ricarica e programmazione del servizio sono progettati come parti di un unico sistema integrato».

Se il piano sarà completato come previsto, Pescara si candida a diventare una delle città italiane più avanzate nell’elettrificazione del trasporto pubblico. E le altre città abruzzesi? L’assessore regionale ai Trasporti Umberto D’Annuntiis snocciola i numeri: «Sono stati destinati 18 milioni per gli ambiti di L’Aquila, Chieti, Teramo, Avezzano, Sulmona, Vasto e Lanciano. È questa la direzione nella quale vogliamo continuare a lavorare: mezzi più moderni, servizi più efficienti e investimenti capaci di migliorare la qualità del trasporto pubblico e di accompagnare la transizione energetica del territorio».

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