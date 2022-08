A pesca con il motore acceso per 14 ore. E inquino…

Andare a pesca può essere impegnativo, ore e ore in acqua, ma soprattutto con il motore termico sempre acceso. Si inquina e questo non va bene a Vito che vuole trovare una soluzione elettrica e magari un incentivo per risparmiare. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it.

“Sono un pescatore che tiene il motore acceso per troppe ore, anche 14 e inquino”

“Salve sono Vito un diportista e vado a pesca a traina e con bolentino di profondità. Vorrei comprare un motore elettrico Gos per la mia imbarcazione perché quando sono al mare rimango anche 13/14 ore con il motore acceso al minimo. In questo modo inquino. Volevo sapere se ci sono degli incentivi per questo tipo di motore. Aspetto una vostra risposta.„

Vito Bonomo.

Un nuovo incentivo fresco fresco da 3.000 per motore e batteria

Risponde Gian Basilio Nieddu: La domanda di Vito, come si suol dire, cade a fagiolo. Sono passati solo pochi giorni da quando è stato approvato un fondo statale per la nautica.

A disposizione dei diportisti italiani lo Stato ha messo tre milioni di euro. La nautica non è più la cenerentola degli incentivi elettrici, abbiamo scritto tempo fa della disparità (leggi qui) ma il contributo è arrivato improvviso e inaspettato. Attenzione, però. L’emendamento è stato approvato nel Decreto Aiuti ma per essere operativo serve un decreto. C’è da capire se andrà in porto.

LEGGI ANCHE: Esistono motori elettrici per i pescherecci?

Conosciamo le linee essenziali del dispositivo: il contributo copre il 40% delle spese e con un massimale di 3000 euro. Oltre il motore è finanziata anche la batteria quindi tutto il sistema di propulsione. Vito non ci ha spiegato la tipologia e le caratteristiche del motore termico, ma quelli elettrici più piccoli si possono acquistare intorno ai 1000 euro. Con 3000 euro di contributo si può portare a bordo un motore soddisfacente per le esigenze dei piccoli diportisti.

LEGGI ANCHE: Incentivi nautica: 3mila euro per motore e batteria

I benefici del motore elettrico per i pescatori? C’è chi dice perfino che raddoppia il pescato

In una locandina di un rivenditore di motori elettrici abbiamo letto oltre i tradizionali benefici ambientali ed economici – no emissioni nocive, no inquinamento marino, preserva la salute, riduzione costi di carburante e manutenzione – anche un ottimistico: “Raddoppia il pescato con la pesca silenziosa“. Non andiamo a pesca e non abbiamo esperienza personale sul tema, ma abbiamo sentito dei pescatori a batteria.

Riportiamo quello che ci aveva raccontato Mattia detto il Matto (leggi qui) molto conosciuto nell’ambiente e testimonial di un marchio di motori elettrici: “Ora riesco a fare il doppio di calamari perché con questo motore posso lavorare con più stabilità. Mi posiziono dove devo prenderli in modo perfetto grazie ad un GPS integrato”. Soddisfatto anche il calciatore del Cagliari Paolo Faragò che oltre la Tesla ha installato un piccolo motore elettrico su un gommone che usa per pescare (leggi qui).

—-Vuoi far parte della nostra community e restare sempre informato? Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter e al nostro canale YouTube—