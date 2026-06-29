A Perth via alla prima flotta di traghetti elettrici

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Come ad Amsterdam e in molte città europee, anche Perth, in Australia, investe nella navigazione elettrica per cittadini e turisti. È stato avviato il cantiere per la costruzione delle prime cinque imbarcazioni a batteria che entreranno in servizio sul fiume Swan, nel tratto urbano della città. Il progetto, METRONET on Swan, è finanziato con 107 milioni di dollari australiani . Il progetto, come anche uno dedicato agli autobus elettrici, è valorizzato anche per le ricadute su economia ed occupazione locale.

Primi 5 traghetti elettrici e nuovi collegamenti

Il progetto, finanziato con fondi dei governi federale e statale, non si limita alla costruzione e al varo di cinque traghetti elettrici: prevede anche la realizzazione di nuove infrastrutture dedicate. Una nuova linea collegherà l’attuale terminal di Elizabeth Quay con i futuri terminal di Matilda Bay e Applecross, mentre l’avvio dei servizi è fissato per fine 2027.

La Echo Marine Group ha firmato il contratto per la costruzione delle imbarcazioni alla fine del 2025. Le unità sono progettate in collaborazione con One2Three Naval Architects, con Lloyd’s Register impegnata nella consulenza tecnica e nella certificazione marittima. Ogni traghetto elettrico potrà trasportare fino a 100 passeggeri, raggiungere una velocità operativa massima di 25 nodi e navigare con scia ridotta. A bordo saranno presenti servizi igienici, spazi per le biciclette e sedute esterne: zero emissioni, comfort completo.

Parallelamente, la Public Transport Authority sta predisponendo le gare per una nuova area di imbarco passeggeri al terminal di Elizabeth Quay e per una struttura a terra a Matilda Bay, dotata di servizi igienici pubblici, deposito biciclette e infrastrutture elettriche per la ricarica dei traghetti.

Gli obiettivi del progetto

Nel sito dell’autorità di trasporto sono elencati gli obiettivi prioritari di questo investimento

Rivitalizzare le aree ad alta densità lungo il fiume, rendendole più accessibili e animate

le aree ad alta densità lungo il fiume, rendendole più accessibili e animate Sostenere la crescita economica attraverso la rigenerazione urbana

attraverso la rigenerazione urbana Valorizzare il turismo , offrendo spostamenti panoramici e piacevoli

, offrendo spostamenti panoramici e piacevoli Alleggerire la pressione sulle infrastrutture esistenti con alternative di trasporto sostenibili

sulle infrastrutture esistenti con alternative di trasporto sostenibili Migliorare l’accessibilità tra le due sponde del fiume per residenti e visitatori

La ministra dei Trasporti, Rita Saffioti «Costruendo per la prima volta traghetti elettrici in Australia Occidentale, non solo supportiamo l’occupazione locale, ma rafforziamo anche le capacità cantieristiche del nostro Stato per il futuro». Il premier dell’Australia Occidentale, Roger Cook, ha aggiunto: «Il nuovo progetto dei traghetti elettrici METRONET on Swan valorizza il settore cantieristico del nostro Stato, sostenendo le imprese locali e creando opportunità di lavoro e formazione».

Dai traghetti agli autobus elettrici made in Australia

Elettrificazione anche nel servizio pubblico a terra. Volvo Buses ha presentato il primo autobus articolato elettrico a batteria costruito localmente in Australia, con due veicoli destinati a entrare nella flotta Transperth, in Western Australia. Il modello da 18 metri inizierà i test con Transperth a Perth nelle prossime settimane, prima di entrare in servizio passeggeri intorno ad agosto.

Il nuovo modello si basa sul telaio articolato BZL Electric a pianale ribassato di Volvo ed è carrozzato dal costruttore australiano Volgren nel suo stabilimento di Malaga, vicino a Perth. Secondo Volvo Buses, il veicolo è stato sviluppato specificamente per il mercato australiano e per soddisfare i requisiti della Public Transport Authority (PTA) del Western Australia.

L’autobus articolato misura 18 metri e offre 57 posti a sedere, con una capacità complessiva di circa 105 passeggeri tra seduti e in piedi. Rispetto a un autobus standard di Transperth, che trasporta circa 80 passeggeri, il nuovo modello garantisce una capacità significativamente superiore per le linee urbane più frequentate. «Si tratta di un vero prima volta per l’Australia, e il Volvo BZL Electric Articulated è stato costruito proprio qui a Perth», ha dichiarato Mark Fryer, Director Product & Industry di Volvo Buses Asia Pacific. Ha aggiunto: «Portare sul mercato una piattaforma elettrica completamente nuova, costruita localmente e adattata alle esigenze della rete di trasporto di Perth, è qualcosa di cui siamo estremamente orgogliosi». Il dato comune ai due progetti è l’impegno per il lavoro e l’economia locale.