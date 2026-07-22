











A Palermo e, più in generale, in Sicilia, la storia dei cavi tranciati alle colonnine sembra davvero una guerra persa. Ne abbiamo già scritto, eppure la situazione resta immutata: stazioni di ricarica decimate, spesso inutilizzabili per giorni. Lo segnala un utente nel gruppo VaiElettrico – Discussioni & Consigli, raccontando un quadro che ormai si ripete con inquietante regolarità. Le colonnine colpite non appartengono a un solo operatore: Plenitude, Ewiva, Ionity, Enel. Nessuno escluso. E le segnalazioni arrivano anche da Catania, Messina, Siracusa a conferma che non si tratta di episodi isolati ma di un fenomeno diffuso, che mette in difficoltà chi guida elettrico e scoraggia chi vorrebbe farlo.

Una situazione disperata per gli e-driver siciliani

Eugenio descrive una situazione che ha dell’incredibile e, per chi ricarica nel capoluogo siciliano, anche del tutto disperata: «Situazione colonnine a Palermo, cavi tagliati ovunque negli ultimi 5 giorni e nessuno fa nulla». Un grido d’allarme che riassume bene ciò che sta accadendo in città.

Poi entra nella cronaca, con un elenco di episodi che restituisce la misura del problema: «Negli ultimi 5 giorni sono stati tagliati i cavi delle seguenti colonnine: Plenitude in via Uditore, Ewiva in corso Calatafimi all’altezza del McDonald’s, Ionity in via Ernesto Basile, Enel in via Giuseppe Sciuti, Ewiva al Centro Commerciale Poseidon».

Eugenio ricorda: “Già prima capitava di fare la fila”