A Nuoro, circa 34 mila abitanti, c’è solo un Taxi, ma elettrico. Una Tesla Model 3 Long Range, l’unica in versione Taxi di tutta la Sardegna, che Antonello Corda, alias Anto Taxi, promuove a pieni voti: comoda, silenziosa, potente ed economica.

Antonello ha iniziato cinque anni fa a fare il tassista, gli altri pochi colleghi di Nuoro hanno smesso di lavorare una decina di anni fa. Ha trovato campo libero. Ha iniziato con il termico, una Mercedes, ma grazie ai generosi incentivi della Regione Sardegna per le attività economiche è riuscito a prenderla a un buon prezzo. Merito del contributo regionale a fondo perduto del 40%, più incentivo statale e sconto della casa produttrice.

Da Nuoro viaggia in tutta l’isola, c’è chi lo chiama solo per provare la Tesla

Nuoro è una cittadina, ma Antonello, soprattutto in estate grazie al turismo, riesce a lavorare in tutta l’isola oltre al servizio urbano. Offre un prezioso servizio di collegamento con porti e aeroporti visto che in Sardegna il servizio di trasporto pubblico è a dir bene penoso. AntoTaxi colma profonde lacune e soddisfa tanta curiosità sul mondo elettrico e Tesla: “Mi chiamano anche solo per vedere come si viaggia in Tesla e restano entusiasti. C’è molta curiosità anche delle persone più anziane. Un ragazzo mi ha detto: questo non è un viaggio, ma un’esperienza“.

Da ottobre 25 mila km e “non torno indietro”

Il passato del tassista nuorese, come per tutti, è termico: “Vengo da un Audi 4 e l’ultimo taxi era una Mercedes Classe C Station Wagon e dal 1 ottobre sono passato all’elettrico. Confesso che sono stato stimolato dagli incentivi regionali“.

Tutto bene? “Avevo paura, non conoscevo l’elettrico e a Nuoro mancano le colonnine. Io ho la fortuna di spostarmi negli aeroporti dove carico e rientro. Non è un problema. In città ci sono quelle di un imprenditore del fotovoltaico, compresa una stazione da 40 kW, e della concessionaria Nissan Mereu che lavora bene con l’elettrico“. E a casa? “Ho installato la wallbox della Tesla e ho potenziato il contattore. Ricarico nelle circa 8 ore che sto a casa“.

Ma oltre gli incentivi? “Seguivo dei video, quelli di Matteo Valenza, e altri dove si dice che se provi l’elettrico non torni indietro. Ora posso dire che anch’io non tornerei mai indietro, non ci riuscirei perché l’auto, almeno la Tesla, è un altro pianeta. Una super macchina, si guida bene. Ho riprovato la termica e mi trovo male“.

Si risparmia: “Già 2mila euro. A volte però ho dovuto prendere la termica”

Antonello promuove senza se e senza ma l’elettrico. Ma per lavorare ha dovuto fare un compromesso: “Ho dovuto prendere anche un’auto termica. Quando devo andare a Cagliari due volte in un giorno, sono 200 chilometri andata e 200 al ritorno, la carica non mi basta e a volte ho dovuto prendere l’auto termica“. Nonostante tutto Antonello non innesta la marcia indietro: “Assolutamente no, sei su un altro pianeta. Si guida bene, meglio della Mercedes ritenuta una macchina seria. E con i supercharger Tesla di Olbia e Oristano si fa veloce, ho caricato 300 chilometri in pochi minuti“.

Entra in gioco anche il fattore economico: “Un ritorno immediato, molte colonnine sono gratis. Per andare a Cagliari spendevo minimo 50 euro e con i prezzi attuali il conto è lievitato. Sono soldi che ti rimangono in tasca”. Facciamo i conti: “Sono circa 100 euro ogni mille chilometri, avrei già dovuto fare il primo tagliando e per la Mercedes spendevo 500 euro. Quindi ho risparmiato circa 2mila euro, immediati. Io la consiglio a tutti, poi oggi finanziano con il bonus anche la colonnina domestica“.

Problemi? “Dicono 580 chilometri di autonomia, io non sono mai andato oltre i 540. Mai caricati. Però mi è capitato di arrivare a zero, ma non si è fermata e ho continuato per altri 20/25 chilometri. Fino alla colonnina“.

