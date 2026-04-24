A NME Milano, mezzi, soluzioni e infrastrutture sul futuro dell’elettrico













Dal 13 al 16 maggio a Fiera Milano, la piattaforma NME-Next Mobility Exhibition,

l’ExpoConference sull’evoluzione della mobilità collettiva, in contemporanea con Transpotec Logitec.

Si stanno delineando in questi giorni le prime novità – molte delle quali dedicate al mondo

dell’elettrico – che saranno al centro di NME di Milano dedicata alla mobilità collettiva sostenibile, in programma dal 13 al 16 maggio 2026, in contemporanea con Transpotec Logitec, punto di riferimento per il trasporto e la logistica.

NME, grazie all’offerta espositiva e al ricco programma convegnistico, si propone come

piattaforma di lettura e confronto sull’evoluzione del trasporto pubblico e condiviso,

mettendo al centro la doppia transizione energetica e digitale che sta ridisegnando il

settore. Un’evoluzione che riguarda i mezzi, le infrastrutture, i sistemi digitali, le policy e,

soprattutto, la capacità di integrare soluzioni diverse in una visione sistemica della

mobilità.

La proposta espositiva di NME: dalla trazione elettrica ai servizi digitali

La proposta espositiva di Next Mobility Exhibition restituisce una fotografia completa della filiera della mobilità sostenibile, coprendo il percorso che va dal veicolo ai servizi per cittadini e operatori.

Sul fronte dei mezzi, il mercato italiano conferma il ruolo centrale della trazione elettrica a batteria nelle missioni urbane. Nel 2025 sono stati immatricolati 1.230 autobus elettrici, di cui 1.201 in Classe I, pari a oltre il 65% dell’immatricolato urbano. A NME saranno

presenti i principali costruttori, con un’offerta che rappresenta lo stato dell’arte del settore.

In particolare, Aveuro presenterà in anteprima due nuovi minibus a batteria. Irizar emobility presenterà per la prima volta in Italia il nuovo ie bus Efficient. Iveco Bus

metterà in mostra l’EWay.

Karsan proporrà la gamma full electric da 6 a 18 metri; Menarini porterà il Citymood a batteria; Solaris Bus & Coach presenterà Urbino; Yutong esporrà quattro modelli elettrici di fascia alta: IC12E per trasporto extraurbano, U10 e U18, con batteria di grande capacità, modelli di punta della gamma urbana e E7S, minibus elettrico.

Accanto ai veicoli, troverà spazio la filiera tecnologica che sta trasformando il trasporto pubblico in termini di pianificazione intelligente dei servizi, digitalizzazione dei sistemi operativi, bigliettazione elettronica evoluta, gestione dei dati, integrazione dei pagamenti e governance digitale della mobilità. Tra gli espositori figurano AEP Ticketing Solutions, ATono, IVU Traffic Technologies Italia, Kentkart Italia e M.A.I.O.R.

A completare l’offerta, gli operatori delle infrastrutture intelligenti, dell’automazione, dell’elettrificazione e dell’energia per la mobilità, tra cui Civismart, Driventic, Hess Italia, Swarco Italia e Schunk Dienstleistungsgesellschaft e Siemens. Un ecosistema che restituisce una visione integrata, in cui infrastrutture fisiche, veicoli, industria manifatturiera e sistemi digitali concorrono alla costruzione della mobilità del futuro.

Il programma conference: digitalizzazione e nuovi modelli di mobilità

Cuore pulsante di NME è il programma di incontri, che affianca l’esposizione con

momenti di confronto dedicati ai temi strategici della trasformazione del settore.

NME – Next Mobility Exhibition si conferma come uno dei principali spazi di confronto in Italia dedicati all’evoluzione della mobilità collettiva, analizzata in modo integrato lungo l’intera filiera e nelle sue molteplici dimensioni. Dai temi macro delle politiche pubbliche, degli investimenti e della fase postPNRR, fino alle nuove forme di mobilità collettiva – dallo sharing alla guida autonoma, dalla smart mobility ai servizi digitali – NME offrirà una lettura sistemica e completa delle transizioni in atto.

Il palinsesto convegnistico affronterà in modo articolato i principali driver tecnologici e industriali del cambiamento: digitalizzazione, MaaS, intelligenza artificiale, guida autonoma, carburanti sostenibili e idrogeno, senza trascurare il ruolo strategico delle infrastrutture e dell’integrazione dei servizi. Non mancheranno approfondimenti dedicati allo scenario attuale del settore, sia per il trasporto pubblico locale sia per la lunga percorrenza, così come analisi sul rapporto costibenefici nel raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità delle città e sul ruolo che la mobilità può assumere nel ridisegnare gli ambienti urbani.

Completano il programma i temi del valore sociale della mobilità, delle competenze e

dell’orientamento professionale, a conferma di una visione che considera la mobilità non solo come servizio, ma come infrastruttura economica e sociale strategica per il Paese.

L’appuntamento è dal 13 al 16 maggio 2026 a Fiera Milano. https://www.nextmobilityexhibition.com