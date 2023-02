A Myplant robot e RAMseS (22/24 febbraio)

A Milano dal 22 al 24 febbraio questa edizione di Myplant & Garden offre robot per la cura del verde e RAMseS. Il primo veicolo agricolo elettrico italiano. L’appuntamento vale una visita.

I macchinari per la cura del verde sono i robot

Il lavoro nei parchi e giardini è sempre più spesso opera di robot, non parliamo per il momento di potature e interventi ad alto di competenza umana, che infatti conquistano la scena di questa edizione della fiera.

Ci sono gli espositori, ma pure un incontro/convegno voluto da un marchio di spessore internazionale come Husqvarna – in catalogo una vasta gamma di prodotti a batteria – dedicato a “Tecnologia e benefici dei robot tagliaerba per il verde sportivo e ornamentale“. Appuntamento a venerdì 24 febbraio – dalle 10 alle 13 in sala 1 – con docenti universitari ed esperti del settore che faranno il punto sul settore. Una filiera che sul piano dell’uso domestico vede il dominio della versione a batteria che aumenta sempre di più la sua presenza anche nel verde pubblico.

RAMseS debutta a Milano

Abbiamo scritto più volte di RAMseS, il primo trattore/veicolo elettrico italiano ideato e realizzato dall’Università di Firenze che l’ha donato a Semplicemente. Un gruppo di volontari di Pegli che lo vuole utilizzare con finalità di agricoltura sociale in un campo dove si intendono produrre essenze. Saranno presenti alla fiera milanese.

La sintesi di questa storia nel video, ma ricordiamo che Vaielettrico ha fatto da media partner e tre aziende hanno permesso di far ripartire RAMseS. Sono tutte e tre emilianoromagnole: Elektrosistem, Brusa e Flash Battery.

Ottima generosità, ma per portare a casa, nel giardino di Pegni, RAMseS serve un ultimo piccolo sforzo. Poche centinaia di euro che stanno raccogliendo con una colletta online. Chi vuole contribuire può fare una donazione: Associazione ODV Semplicemente Iban: IT 56A0538701408 0000 4705 1486 e Bic: BPMOIT22XXX. Questa la mail per scrivere all’associazione semplicemente2001@hotmail.com.

