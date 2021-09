A Morterone il primo chalet off-grid con ricarica

A Morterone, il più piccolo Comune d’Italia, inaugurato il primo Chalet off-grid energeticamente autonomo e dotato di ricarica per veicoli elettrici.

A Morterone un tetto solare con accumulo da 9 kWh

Si chiama Si chiama eV-Chalet! ed è un progetto innovativo di struttura informativa pubblica completamente autosufficiente a livello energetico. N asce dalla collaborazione tra eV-Now! e l’amministrazione comunale di Morterone, che ha vinto con il progetto un bando BIM – Bacino Imbrifero Montano e il bando Valli Prealpine. L’eV-Chalet! è ricoperto da un tetto in tegole fotovoltaiche monocristalline adatte all’integrazione architettonica (BIPV) , costituite da una doppia lastra in vetro stratificato. E con una classe di potenza di 220 Wp per modulo. L’intera copertura dell’eV-Chalet! garantisce una potenza totale di 9 kWp che, tramite il sistema di gestione, immagazzina l’energia prodotta in una batteria al litio da 9 kWh. L’impianto è così in grado di alimentare la pompa di calore , una piccola zona ristoro, il free WIFI e due punti di ricarica per veicoli.

Una colonnine per e-bike e scooter, una per le auto

Dei punti di ricarica, uno è pensato per la mobilità leggera come e-bike e scooter e uno per veicoli a quattro ruote, una wallbox Daze Technology. Garantendo una ricarica con la sola energia autoprodotta e rinnovabile. Un secondo punto di ricarica per veicoli elettrici, in questo caso connesso alla rete elettrica del paese, sarà installato presso la sede della Pro Loco di Morterone. L’ eV-Chalet! sorge ai piedi del Resegone, da dove partono molti dei sentieri e dei percorsi che si snodano sulla montagna. Risultando così funzionale per il turismo sportivo estivo e invernale. Riceverà da #EViaggioItaliano la certificazione Electric Friendly by Motus-e, come struttura ricettiva innovativa e pensata per i viaggiatori elettrici. Spiega il sindaco uscente di Morterone, Antonella Invernizzi : “Investire in una struttura di questo tipo è l’ideale per garantire a questa conca incontaminata e senza speculazione edilizia di mantenere la sua identità” .

