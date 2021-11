A Modena l’automotive interroga il digitale (il 18 ore 14,45)

Si terrà a Modena il 18 novembre il convegno «Lezioni di futuro, l’ automotive interroga il digitale». L’obiettivo è porre l’attenzione sulle criticità che l’industria dell’automotive sta affrontando nel percorso verso la trasformazione digitale, di cui l’elettrificazione non è che il primo passo.

Il format innovativo è stato ideato da NiEW , azienda di consulenza con sede a Modena specializzata in innovazione digitale. Organizzando l’evento NiEW ha inteso traguardare il futuro prossimo dell’industria automobilistica e del settore mobilità alla luce di ciò che è successo a settori che hanno già vissuto la rivoluzione digitale.

Tra i relatori figurano Marco Fainello (noto ex progettista Ferrari), Executive Director & Partner di AddFor e CTO di Danisi Engineering; Andrea Cardinali, General Manager di UNRAE. Gianni Catalfamo, CEO di One Wedge, introdurrà e coordinerà il dibattito

I rappresentanti di alrtri settori saranno: Enzo Mazza, CEO della Federazione dell’Industria Musicale Italiana, Damiano Airoldi, founder e CEO di Magnetic Media e curatore del Museo della Tecnologia Apple e Alberto Yates, Country Manager Italia di Booking.com. La suiccessiva tavola rotonda sarà moderata da Cristina Ceresa,

Direttore di Green Planner Magazine e giornalista del Sole24Ore. L’evento si avvarrà anche della media partnership di VaiElettrico.

Questo il programma:

-14:15 Registrazione

-14:45 Benvenuto

Daniele De Cia

Partner & President NiEW

-14:50 ADX Automotive Digital Transformation

Gianni Catalfamo

-15:05 Gli aspetti industriali della Automotive

Digital Transformation

Marco Fainello, Andrea Cardinali

modera il dibattito Gianni Catalfamo

-15:50 Q&A e Break

-16:05 9 lessons from rock climbing

In collegamento video con

Matthew Childs

co founder Noble Savages Marketing

-16:10 Lezioni di futuro della Digital

Transformation

Enzo Mazza, Alberto Yates, Damiano

Airoldi

modera la tavola rotonda Cristina Ceresa

-17:00 NiEW per l’ automotive:

metodologia a supporto dellADX

Andrea Violante

Partner & CEO NiEW

-17:15 Q&A

Segue Aperitivo

Conduce il convegno Andrea Ceci

Director Strategy & Innovation di NiEW

La sede sarà Convivio Bibendum, Via Natalia Ginzburg, 39, 41123 Modena

I posti in presenza sono limitati. Prenota su Eventbrite

oppure inquadra il QR code o segui il link:

https://www.eventbrite.it/e/lezioni di futuro, l’automotive interroga il

digitale tickets 191547803637.

