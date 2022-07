A Milano la moda viaggerà in cargo e-bike con Mobee

Anche la moda, a Milano, viaggerà in cargo e-bike grazie a un accordo fra la start up della mobilità leggera Mobee e l’azienda francese Miist, specializzata nella distribuzione merci, dalla GDO alla moda.

Mobee, fondata da Stefano Amici e Davide Morando si occupa di fleet management di veicoli elettrici leggeri per la logistica urbana integrata. Dispone di bici cargo e scooter elettrici, E-Cargo Bikes e E-Scooter, in grado di agevolare le attività di delivery urbane.

Mobee fornirà a Miist una flotta di cargo e-bike in grado di trasportare volumi importanti. Evidenti i benefici: accesso alle zone a traffico limitato, minori costi di esercizio, velocità nella consegna. E per le aziende clienti, la possibilità di abbattere la propria impronta di carbonia.

Una flotta per l’ultimo miglio di Miist

Tre di questi mezzi sono in grado di contenere lo stesso spazio di un furgone, ma con un evidente incremento di efficienza su ore lavoro, volumi e tipologie di pacchi da consegnare.

I veicoli elettrici leggeri sono prodotti in serie, rispettando l’ambiente e con un occhio attento ai costi, spiega Mobee. Tra l’altro «utilizzando tecnologia di altissimo livello unita a elementi di design di alto profilo». Si tratta delle e-cargo bike dell’olandese Urban Arrow e dell’italiana BCargo. Per gli scooter Mobee dispone di SuperSoco e Robo Sunra. Di recente la start up ha siglato accordi per equipaggiare Poste Italiane e con Napolielettrica per sviluppare il noleggio a lungo termine nella città partenopea. Nel Principato di Monaco Mobee gestisce un servizio di car sharing con Renault Twizy e Peugeot e-208.

«Si tratta di una grande opportunità per noi _ commentano i fondatori di Mobee Amici e Morando (foto qui sopra) _. Siamo molto soddisfatti di questa collaborazione, un secondo importante accordo dopo aver recentemente fornito una prima flotta di mezzi a Poste Italiane. Le aziende milanesi devono credere in queste soluzioni, un modo concreto di aiutare l’ambiente. È estremamente importante che un’azienda come Miist condivida pienamente la nostra mission, credendo nel nostro lavoro e nei valori che costituiscono la nostra azienda”.

