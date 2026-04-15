A Milano arrivano nuovi monopattini Dott. Un investimento da 2 milioni per rinnovare lo sharing













Dott rinnova 2.000 monopattini a Milano con 2 milioni di euro: batterie più grandi, più sicurezza e noleggi in crescita del 45% dal 2023.

Dott rinnova completamente la propria flotta di monopattini elettrici in sharing a Milano introducendo 2.000 mezzi di ultima generazione e investendo 2 milioni di euro sul servizio cittadino. Il capoluogo lombardo diventa così la prima città italiana a passare integralmente al nuovo modello che ha con batterie più capienti, pedane più ampie e supporto smartphone con ricarica wireless. Un aggiornamento (e un investimento) che arriva mentre lo sharing continua. cresce con incrementi di quasi il 5o% negli ultimi due anni. In parallelo, nonostante la pericolosità percepita, gli incidenti gravi si sono dimezzati.

Una flotta completamente nuova per l’uso quotidiano in città

Con l’introduzione dei 2.000 nuovi monopattini elettrici, Milano tiene a battesimo la nuova generazione di monopattini elettrici in sharing. Secondo l’azienda, il rinnovamento è pensato per migliorare affidabilità, sicurezza e continuità del servizio, tre fattori centrali per la diffusione della micromobilità condivisa nelle grandi aree urbane.

Tra le principali novità spicca la batteria con capacità raddoppiata, che permette una maggiore disponibilità di mezzi carichi in strada e riduce la necessità di interventi logistici frequenti. Con, di conseguenza, un minore impatto ambientale per la manutenzione. A questo si aggiungono una pedana più ampia, utile per migliorare stabilità e comfort di guida, e un porta-smartphone con ricarica wireless, funzione pensata per chi utilizza la navigazione durante gli spostamenti urbani.

I nuovi mezzi, secondo esperienze in altre città europee, sono molto apprezzati dagli utenti, segnale che l’evoluzione tecnologica dei mezzi può incidere direttamente sull’adozione del servizio.

Crescono i viaggi, calano gli incidenti: i numeri dello sharing a Milano

Il rinnovo arriva in un contesto di espansione della domanda. Dall’avvio del nuovo bando comunale nel dicembre 2023, Dott ha registrato infatti a Milano una crescita del +45% nei noleggi, segnale della progressiva integrazione del monopattino nei tragitti quotidiani di primo e ultimo miglio.

Parallelamente, nello stesso periodo il tasso di incidentalità è diminuito dell’11%, mentre gli incidenti gravi si sono dimezzati. Un dato particolarmente rilevante nel dibattito pubblico sulla sicurezza della micromobilità, spesso al centro dell’attenzione nelle grandi città italiane.

Un investimento che rafforza il ruolo della micromobilità elettrica urbana a livello europeo

L’operazione milanese rientra in un piano europeo più ampio che coinvolge oltre 45.000 veicoli aggiornati in diverse città del continente, tra cui Bruxelles, Lione, Helsinki e Bristol. Nel capoluogo lombardo l’intervento riguarda i monopattini, mentre le e-bike erano già state rinnovate a inizio 2026, completando di fatto l’aggiornamento dell’offerta locale.

Il rinnovo della flotta si accompagna anche a una gestione più attenta del ciclo di vita dei mezzi: quelli sostituiti verranno avviati a processi di recupero, riuso dei componenti e ricondizionamento, in linea con le strategie industriali orientate alla circolarità delle flotte elettriche.

Per accompagnare il lancio della nuova flotta, l’azienda ha attivato una promozione dedicata agli utenti milanesi: inserendo il codice CIAOMILANO nell’app sarà possibile ottenere il 50% di sconto su due noleggi, facilitando il primo contatto con i nuovi mezzi.