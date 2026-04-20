A Macfrut: droni e robot in campo (21/23 aprile)













In Italia, ma non solo, le superfici agricole continuano a diminuire. E non certo per colpa del fotovoltaico, bensì per il mancato ricambio generazionale e per la scarsa remunerazione del lavoro agricolo. Le piccole aziende chiudono o si fondono in realtà più grandi. Un fenomeno che ha anche un risvolto positivo, perché consente maggiori investimenti in tecnologia e rende il settore più competitivo e sostenibile. Droni, robot e sistemi di precisione permettono di ridurre sprechi d’acqua e l’uso di fitofarmaci: un’innovazione concreta che sarà protagonista a Macfrut 2026, la fiera internazionale dell’ortofrutta in programma al Rimini Expo Centre da martedì 21 a giovedì 23 aprile.

Uno spazio dedicato e incontri specialistici

Nella 43esima edizione della fiera è stata riservata un’apposita area – Innovation Arena (Padiglione D3) – che ospiterà tre incontri sull’agricoltura focalizzati sull’utilizzo dei dati attraverso l’intelligenza artificiale, la robotica e i droni in campo. Tutti in programma mercoledì 22 aprile, gli incontri sono organizzati da Macfrut, Politecnico di Torino, Università di Bologna e Regione Emilia-Romagna, e vedranno la partecipazione di docenti dei due atenei, esperti del settore e imprese.

Il primo appuntamento (h.10) è dedicato a come i dati, l’intelligenza artificiale e l’IoT (Internet of Things) – cioè la rete di oggetti con sensori, software e tecnologie che raccolgono e scambiano informazioni via web senza intervento umano – possano essere strategici in frutticoltura, rendendola più efficiente e remunerativa.

Un seminario che intende offrire una panoramica sulle principali innovazioni nella generazione e gestione dei dati in agricoltura e illustrare le applicazioni concrete sul campo, i benefici pratici che ne derivano e individuare le sfide future da affrontare.

La robotica per l’agricoltura

Il secondo evento (h. 12.15) si concentrerà invece sui vantaggi dell’utilizzo della robotica connessa con l’intelligenza artificiale, su quali siano le principali applicazioni nel comparto agricolo attraverso anche esempi di robot e sistemi autonomi già presenti sul mercato o in fase di sviluppo.

«L’AI sta avendo un impatto sempre più significativo nell’agricoltura, intrecciandosi con le altre tecnologie, a supporto (e non in sostituzione) degli operatori del settore – spiega Danilo Demarchi, docente di IoT per l’Agricoltura al Politecnico di Torino e coordinatore dei primi due eventi –. Il primo dei due moduli si concentrerà su come il costante monitoraggio dei dati sia in grado di garantire maggior efficienza e miglior produzione; il secondo su quanto la robotica possa aiutare gli agricoltori nelle varie fasi».

I droni per il monitoraggio

Il terzo appuntamento, alle 16.30 sempre mercoledì 22 aprile, si concentrerà invece sull’utilizzo dei droni in agricoltura, in particolare il loro possibile impiego nel monitoraggio delle avversità fitosanitarie tramite l’integrazione con l’intelligenza artificiale, come supporto alle decisioni e nella protezione delle colture attraverso la distribuzione di prodotti fitosanitari.

«Con l’occasione – annuncia Stefano Boncompagni, del servizio fitosanitario della Regione Emilia-Romagna – verranno diffusi anche i risultati delle prove sperimentali con i droni effettuate su cipolla, pomodoro e vite per rispondere alle esigenze degli agricoltori nelle aree colpite dall’alluvione in Emilia-Romagna. Durante l’incontro ci saranno inoltre alcuni aggiornamenti sulla disciplina che il ministero dell’Agricoltura emetterà con il decreto attuativo”.

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