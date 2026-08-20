A Londra si muore e ci si ammala meno: effetto ULEZ sulla salute dei bambini







A Londra l’introduzione e l’estensione della Ultra Low Emission Zone (ULEZ) sembra aver ridotto in modo significativo l’inquinamento atmosferico e i primi effetti sulla salute sono ormai misurabili. Mentre i dati sulla qualità dell’aria indicano cali rilevanti di NO₂ e PM2,5, una ricerca condotta da Queen Mary University of London e University of Oxford ha seguito migliaia di bambini per valutare cosa sia successo alla loro salute dopo l’introduzione dell’ULEZ.

Effetti misurabili sui polmoni dei bambini

Tra il 2018 e il 2022 sono stati monitorati 1.664 bambini londinesi tra i sei e i nove anni, confrontati con 1.750 coetanei di Luton, città utilizzata come gruppo di controllo perché sottoposta a un livello simile di inquinanti legati al traffico ma priva di una zona a basse emissioni.

Prima dell’ULEZ i bambini londinesi presentavano polmoni significativamente più piccoli rispetto a quelli di Luton. È un dato coerente con precedenti ricerche, secondo cui i bambini che vivono nelle aree più inquinate di Londra arrivavano a otto o nove anni con una capacità polmonare inferiore del 5-10% rispetto ai coetanei meno esposti.

Dopo l’introduzione della zona a basse emissioni, però, la situazione è cambiata. La funzionalità polmonare dei bambini londinesi è migliorata fino a diventare comparabile a quella dei bambini di Luton. Anche la quota di bambini con una compromissione clinicamente significativa della funzionalità polmonare è scesa più rapidamente nella capitale, dal 14% al 9%, contro una riduzione dal 9% al 7% a Luton.

Meno inquinanti (-27% di NO2) nell’aria londinese

Il miglioramento della salute non arriva dal nulla. È accompagnato da una forte riduzione degli inquinanti atmosferici.

Secondo i dati riportati nel materiale di riferimento, nell’area esterna di Londra il livello di biossido di azoto (NO₂) è diminuito del 27% rispetto allo scenario che si sarebbe avuto senza ULEZ, mentre le particelle di PM2,5 sono scese del 31%. Considerando complessivamente gli ossidi di azoto, la riduzione è stata del 14%.

Nel centro di Londra il calo del NO₂ ha raggiunto addirittura il 54%, mentre il 99% delle centraline di monitoraggio ha registrato una riduzione dell’inquinamento.

L’effetto è stato particolarmente importante nelle comunità più svantaggiate, dove la quota di persone esposte a livelli illegali di inquinamento si sarebbe ridotta dell’80%.

Una misura non priva di polemiche

L’ULEZ è stata introdotta nel 2019 e successivamente ampliata, fino a coprire dal 2023 l’intera Greater London, un’area abitata da circa nove milioni di persone.

I veicoli che non rispettano determinati standard emissivi devono pagare una tariffa di 12,50 sterline al giorno per circolare nella zona. Non si tratta quindi di un divieto assoluto per le auto con motore termico: molti modelli relativamente recenti a benzina e diesel rispettano infatti i requisiti.

La misura è stata al centro di una forte contrapposizione politica, anche perché comporta un costo diretto per chi utilizza un veicolo non conforme. Per ridurre l’impatto economico sulle fasce più vulnerabili, Londra ha affiancato all’ULEZ un programma di rottamazione da 200 milioni di sterline, che ha contribuito a togliere dalla strada oltre 15.000 vecchi veicoli.

Tra giugno 2023 e settembre 2024 il numero di veicoli non conformi in circolazione è diminuito del 58%.

Il punto chiave per la mobilità elettrica

Il dato più interessante non è soltanto che Londra abbia ridotto l’inquinamento, ma che la riduzione sia arrivata fino a un indicatore biologico concreto: la crescita e la funzionalità dei polmoni dei bambini.

L’esposizione prolungata al biossido di azoto è associata a problemi respiratori e, nel lungo periodo, a un maggiore rischio di patologie cardiovascolari e metaboliche. Intervenire sulle emissioni del traffico significa quindi agire su una fonte di inquinamento direttamente legata alla mobilità urbana.

Lo studio non dimostra però che ogni singolo miglioramento osservato sia causato esclusivamente dall’ULEZ. Un docente di biostatistica dell’Università di Cambridge, non coinvolto nella ricerca, ha sottolineato che potrebbero aver influito anche altri fattori, compresi i cambiamenti nei livelli di inquinamento durante la pandemia.

Il quadro complessivo resta comunque significativo: meno veicoli altamente inquinanti, meno NO₂ e particolato e una migliore funzionalità polmonare nei bambini. È una combinazione di risultati che rende difficile considerare la qualità dell’aria una semplice questione di statistiche ambientali.