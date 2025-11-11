A Londra mezzi elettrici per i Vigili del Fuoco

Gli otto Volvo XC40 EV saranno invece utilizzati nei centri di addestramento a Ruislip, Beckton e Croydo. La LFB diventa così il primo servizio dei vigili del fuoco nel Regno Unito a utilizzare una flotta completamente elettrica per l’addestramento. Con quali mansioni? “Saranno utilizzati dagli istruttori per insegnare e aggiornare le capacità di guida a luce blu degli ufficiali anziani, nella guida in situazioni di emergenza”, spiega Davidson. Gli obbiettivi di sostenibilità della Brigata dei Vigili del Fuoco londinesi includono anche lo sviluppo di un dispositivo di pompaggio a emissioni zero (ZEPA1). Dispositivo attualmente in fase di sperimentazione presso la stazione dei pompieri di Hammersmith. Inoltre, la gestione una flotta di auto completamente elettriche ha già ridotto le emissioni di CO2 del 59 % dal 1990 e genera. Con oltre il 10% dell’energia consumata prodotta in loco da fonti rinnovabili.