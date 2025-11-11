Premium

Cosa stai cercando?

Redazione
il11 Novembre 2025
0

A Londra mezzi elettrici per i Vigili del Fuoco

2 min

A Londra mezzi elettrici per i Vigili del Fuoco. Si tratta di due camion Renualt di grandi dimensioni (eLGV, da 16 tonnellate). Acquisita anche una flotta di 8 Suv anch’essi elettrici, Volvo XC40.

A Londra mezzi elettriciA Londra mezzi elettrici: camion Renault e Volvo XC40

Che ne pensano i Vigili del Fuoco dei veicoli elettrici? Temono maggiori possibilità di incendio? La risposta arriva dai pompieri di Londra (LFB), che continuano a mettere in flotta veicoli a batterie. Auto e mezzi pesanti. I due Renault saranno utilizzati presso il Centro di supporto operativo dell capitale inglese, sostituendo vecchi diesel in servizio da più di vent’anni. Il comando fa sapere che verranno utilizzati per “rispondere agli incidenti quando richiesto” e per servizi di consegna. Non veicoli dimostrativi, insomma, ma pienamente operativi in un contesto impegnativo come la capitale inglese. Il vice commissario aggiunto della LFB, Mark Davidson, spiega: “I vigili del fuoco di Londra sono orgogliosi di aprire la strada alla decarbonizzazione del settore antincendio e dei soccorsi. Investendo in auto elettriche da allenamento e in eLGV, non  stiamo solo rispettando i nostri impegni di sostenibilità. Stiamo anche dando l’esempio per gli altri da seguire”.

A Londra mezzi elettrici Allo studio anche un sistema di pompaggio a emissioni zero

Gli otto Volvo XC40 EV saranno invece utilizzati nei centri di addestramento a Ruislip, Beckton e Croydo. La LFB diventa così il primo servizio dei vigili del fuoco nel Regno Unito a utilizzare una flotta completamente elettrica per l’addestramento. Con quali mansioni? “Saranno utilizzati dagli istruttori per insegnare e aggiornare le capacità di guida a luce blu degli ufficiali anziani, nella guida in situazioni di emergenza”, spiega Davidson. Gli obbiettivi di sostenibilità della  Brigata dei Vigili del Fuoco londinesi includono anche lo sviluppo di un dispositivo di pompaggio a emissioni zero (ZEPA1). Dispositivo attualmente in fase di sperimentazione presso la stazione dei pompieri di Hammersmith. Inoltre, la gestione una flotta di auto completamente elettriche ha già ridotto le emissioni di CO2 del 59 % dal 1990 e genera. Con oltre il 10% dell’energia consumata prodotta in loco da fonti rinnovabili.

 

 

 

 

Redazione
il11 Novembre 2025
Condividi
Scrivi un commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

 

Articolo Precedente

La Sogei conferma: voucher 2° intestatario valido e spendibile

Iscriviti alla nostra Newsletter

Abbonati alla nostra newsletter e resta aggiornato.
Seleziona i tuoi interessi:
No spam e zero emissioni garantiti!

Iscriviti alla nostra Newsletter

Abbonati alla nostra newsletter e resta aggiornato.
Seleziona i tuoi interessi:
No spam e zero emissioni garantiti!