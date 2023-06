A Locarno ricarichi dai lampioni: da noi…?

A Locarno ricarichi dai lampioni, può essere una soluzione anche nelle nostre città, per chi non può ricaricare a casa? Lo chiede Matteo, un lettore. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

A Locarno ricarichi dai lampioni, può essere una soluzione per chi non può farlo a a casa?

“Vi seguo da un po’ e vorrei farvi i complimenti per i vostri articoli e i vostri video sul vostro canale di YouTube. Vi contatto per segnalarvi un articolo interessante in merito a una soluzione, già discussa in diversi vostri report, per la ricarica nei parcheggi pubblici. Si tratta delle famose colonnine al palo: in questo articolo viene mostrata una soluzione implementata in Ticino nella città di Locarno. Spero possa ispirarvi per la realizzazione di un eventuale articolo. Ritengo che questa, come altre soluzioni simili, siano un ottima implementazione per risolvere il problema della capillarità dell’infrastruttura di ricarica. E anche per risolvere il perenne problema di chi abita in condominio e non ha la possibilità di ricaricare a casa. Ancora tanti complimenti e vi auguro una buona giornata“. Matteo

A Londra lo fanno da tempo, qui l’idea non è decollata

Risposta. La ricarica nei pali dell’illuminazione pubblica è da tempo realtà in grandi città come Londra. In Italia ci sono state diverse sperimentazioni: il gruppo Enel ha iniziato un progetto a Pescara e qualcosa è stato fatto dal Comune di Verona in collaborazione con Volkswagen. Ma si tratta di una soluzione che ancora non ha preso piede e tutte le sperimentazioni, tra cui queste di Locarno, sono utili per imparare e capire come agire. Con il solito pragmatismo, gli svizzeri (in questo caso la Società Elettrica Sopracenerina con il locale Dicastero Ambiente) si sono posti l’obiettivo di semplificare la ricarica. E hanno installato 10 colonnine AC (potenza di 3.7 kW) in alcuni parcheggi pubblici, utilizzando i lampioni già esistenti. Senza togliere posti alle auto termiche, dato che “nessuno stallo è riservato esclusivamente per la ricarica e la tassa di stazionamento è da pagare separatamente“.

A Locarno ricarichi dai lampioni, a Brescia con A2A…

Il grande vantaggio è dato appunto dal fatto che si tratta di una ricarica lenta, quindi a prezzi contenuti. E che anche attivazione e pagamento sono semplici: basta disporre di uno smartphone e una carta di credito. Non c’è quindi bisogno di nessuna tessera o applicazione, ricorda il sito TicinoNews. In Italia tra chi sta lavorando in questa direzione va segnalata l’esperienza avviata da A2A a Brescia con le sue City Plug.

“Questa prima stazione”, ha spiegato Fabio Pressi, ad di A2A E-Mobility, “è dotata di 5 colonnine, ciascuna corrispondente a un punto di ricarica con presta Tipo 2. Due hanno uno stallo di sosta riservato, tre sono a parcheggio libero. In futuro ogni stazione disporrà di 7 colonnine collegate in parallelo e tutte alimentate in bassa tensione, con potenza di 7 kW distribuita fra le colonnine. Un concetto che permette di avere un’ infrastruttura sostenibile dal punto di vista della città e utile ai cittadini”.

