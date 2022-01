Anche a Livorno l’auto si condivide in elettrico. La società Playcar dopo la positiva esperienza a Cagliari e lo sbarco a Mantova con la piccola Ami della Citroen, approda nella città toscana. Un servizio che ha preso il via sabato scorso (22 gennaio).

Merito di un progetto comunale – si chiama Modì (Mobilità Dolce e Integrata nell’Area vasta livornese) cofinanziato dal ministero dell’Ambiente e coordinato dalla Provincia- che ha messo su strada le (prime) sei Opel Corsa-e.

Quanto si paga? La tariffa presenta due voci: 2,5 euro per ogni ora di utilizzo, più un costo chilometrico. Si può sottoscrivere un abbonamento per avere una tariffa più conveniente e per promuovere il servizio il Comune eroga uno sconto del 15% fino ad esaurimento dei fondi a disposizione. Chi ha la partita Iva può scaricarsi il costo.

Consentito anche l’uso extra urbano con cavo di ricarica

Ecco alcune indicazioni tecniche sulle Opel Corsa-e: capienza per 5 persone, autonomia da 330/350 km in urbano. in extraurbano 220/240 km (considerando una velocità media di 110 km/h). Il cavo di ricarica non è incluso nel noleggio standard, ma deve essere richiesto in anticipo al servizio clienti, solo per noleggi di lunga durata in modalità “auto riservata” (viene consegnato da un manutentore su appuntamento).

Bene l’utilizzo cittadino, consentito l’extraurbano ma con un’avvertenza: “E’ necessario controllare prima della partenza il livello di carica della batteria e considerare che, all’aumentare della velocità, si riduce l’autonomia. E’ possibile andare fuori città, ma non troppo lontano se non si ha il cavo di ricarica e dopo aver attentamente controllato l’autonomia residua prima della partenza“. Indicazioni fondamentali soprattutto per chi non ha confidenza con l’auto elettrica.

Il servizio si avvia tramite “app” da scaricare, con poche e semplici operazioni (registrazione del documento e del metodo di pagamento), che permette la prenotazione dell’auto, ritirarla e aprirla (senza bisogno di consegna chiavi) in una delle postazioni cittadine riservate, metterla in moto e utilizzarla.

Servizio “Round Trip”, gratis parcheggi blu e ZTl

Come funziona il servizio? In modalità “Round Trip” ovvero si prende e si riconsegna il veicolo nello stesso parcheggio. “La riconsegna può avvenire velocemente, senza doversi affannare a cercare un posto libero in centro”. C’è poi un ulteriore beneficio: “A Livorno tutti i veicoli a trazione completamente elettrica, che possono accedere e sostare liberamente nelle ZSC e nelle ZTL gratuitamente, senza limiti orari e senza contrassegno. Sugli stalli blu, al momento la gratuità è su quelli “promiscui”, ma a regime, cioè dal 1° febbraio, sarà gratuito il parcheggio su tutti gli stalli blu della città“.

Meno auto private in giro

“Questo servizio di car-sharing elettrico, ben strutturato, ha tutte le carte in regola per incontrare il favore della cittadinanza – ha sottolineato l’assessora Giovanna Cepparello -. Rientra nella nostra strategia tesa a promuovere la mobilità sostenibile senza far ricorso al mezzo privato”.

Irene Nicotra dirigente del servizio mobilità e TPL della Provincia di Livorno: “Con il progetto Modì la Provincia ha già realizzato con successo diverse attività. In questo caso, destinando una parte del budget disponibile ad agevolazioni tariffarie“.

Ottimo risultato per la società sarda. “L’avvio di un altro Car sharing Playcar sul territorio nazionale – sottolinea Valerio Spada, responsabile sviluppo e finanze – è un passo importante per la nostra azienda. Anche perché si mettono a disposizione degli utenti solo veicoli elettrici. Siamo sicuri che i cittadini livornesi accoglieranno questo nuovo servizio con entusiasmo: siamo il primo car sharing totalmente privato avviato in Italia nato a Cagliari e abbiamo maturato una esperienza decennale”.

Il servizio parte con sei auto elettriche, già collocate nelle postazioni così ubicate: due in via del Porticciolo, intorno al civico 2; una in piazza del Pamiglione, nel tratto di carreggiata lato sud in fondo a via Fiume; una sugli scali D’Azeglio, in prossimità dei civici 32a-32b; una in via Grande in prossimità del civico 63 e una in piazza Dante in prossimità del civico 48.

— Vuoi far parte della nostra community e restare sempre informato? Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it —