“Scuola Guida Futuro” è stata inaugurata sabato 18 maggio alla presenza di Franco Lucente, Assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile della Regione Lombardia. Con lui Claudia Maria Terzi, Assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Regione Lombardia. A tagliare il nastro sono stati Paolo Martini, AD di Be Charge e Head of E-Mobility Recharge Solutions di Plenitude e Giuseppe Ira, Presidente Leolandia.

Nel parcheggio 5 colonnine

L’inaugurazione di “Scuola Guida Futuro” però non è stata l’unica novità. Nel parcheggio di Leolandia sono state installate cinque nuove colonnine Be Charge per un totale di 8 posti per la ricarica in AC e 2 in DC. In questo modo i visitatori possono ricaricare i veicoli mentre visitano il parco e ripartire tranquilli con la batteria completamente carica.

Paolo Martini, Amministratore Delegato di Be Charge e Head of E-Mobility Recharge Solutions di Plenitude, ha dichiarato: “Siamo lieti di inaugurare oggi, insieme a Leolandia, Scuola Guida Futuro, per offrire agli ospiti del parco divertimenti un’esperienza educativa e coinvolgente, insieme ai nostri servizi di ricarica per veicoli elettrici. Questo è il primo passo di un accordo che rappresenta, per Plenitude, un’importante occasione per avvicinare il grande pubblico e le nuove generazioni ai temi della mobilità elettrica”.

Giuseppe Ira, Presidente Leolandia, aggiunge: “Siamo orgogliosi di essere il primo parco a tema ad ospitare un progetto così lungimirante e ambizioso. Abbiamo messo a disposizione la nostra esperienza per realizzare questa attrazione che, oltre ad accrescere ulteriormente l’appeal del parco, contribuirà alla diffusione di un’idea di mobilità più sostenibile nelle nuove generazioni che hanno anche un peso importante nell’orientare le scelte dei genitori verso modelli di consumo più evoluti”.

