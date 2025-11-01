A Las Vegas la prima flotta di Tesla Cybertruck della polizia

La polizia metropolitana di Las Vegas ha appena messo su strada dieci Tesla Cybertruck elettrici, trasformati in auto di pattuglia. È la prima flotta di Cybertruck operativa al mondo. E fa già discutere.

Il progetto unisce sperimentazione tecnologica, immagine futuristica e obiettivi di sostenibilità. Ma negli Stati Uniti ha già acceso il dibattito sull’efficacia reale dei veicoli elettrici nei servizi di pubblica sicurezza.

Il Patrol Cybertruck, anche la gabbia per detenuti

I Cybertrucks sono stati adattati allo scopo dalla divisione UP.FIT di Unplugged Performance, azienda americana specializzata nella personalizzazione e potenziamento di veicoli elettrici.

L‘UP.FIT Patrol Cybertruck è stato progettato con equipaggiamento completo per il servizio di Polizia: sirene, luci, sistemi di comunicazione, gabbie per detenuti e sospensioni rinforzate. Secondo Unplugged Performance, il Cybertruck garantisce resistenza e sicurezza anche in condizioni operative estreme, oltre a una manutenzione più semplice rispetto ai pickup a benzina.

L’iniziativa si inserisce nel programma “Technology That Saves Lives” del Las Vegas Metropolitan Police Department (LVMPD), che mira a integrare nuove tecnologie nei servizi di emergenza.

Un progetto finanziato con donazioni private

L’intera flotta è stata finanziata da donazioni private, senza fondi pubblici. Secondo le stime della divisione UP.FIT, ogni Cybertruck farà risparmiare al dipartimento oltre 47 mila dollari in cinque anni, grazie a minori costi energetici e di manutenzione. Le previsioni parlano di un risparmio annuo tra 8.800 e 12.000 dollari per veicolo, a seconda delle tariffe elettriche locali.

Il progetto è anche una mossa d’immagine per la polizia di Las Vegas, che si presenta come “la forza del futuro”. Ma dietro la spettacolarità resta un banco di prova concreto per la mobilità elettrica in ambito operativo. Finora, i veicoli a batteria si sono dimostrati ideali per i servizi urbani, ma meno per gli impieghi intensivi e prolungati.

La sfida sarà verificare autonomia, ricarica e resistenza in un contesto reale di pattugliamento 24 ore su 24.

La transizione green delle forze dell’ordine

Il Tesla Cybertruck, con il suo design spigoloso e la carrozzeria in acciaio inossidabile, è diventato un’icona del settore EV americano. La sua diffusione resta però limitata.

UP.FIT lo ha trasformato in un mezzo operativo ad alte prestazioni, ma il modello – pensato per il mercato USA – non è ancora omologato per l’Europa e difficilmente lo sarà a breve.

Il caso di Las Vegas dimostra comunque come la transizione elettrica stia raggiungendo anche le forze dell’ordine, un settore finora restio al cambiamento. Pensando all’Europa, l’esperimento americano non va imitato alla lettera, ma offre spunti interessanti. E’ vero che l’uso del Cybertruck in Nevada nasce in un contesto con ampie distanze, clima estremo e disponibilità di fondi privati, molto diverso da quello europeo. Tuttavia, il messaggio che si porta dietro il progetto è chiaro e condivisibile: anche la sicurezza pubblica può contribuire alla riduzione delle emissioni, sperimentando piattaforme elettriche efficienti e affidabili.