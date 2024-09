A Ischia in elettrico con e-sup, pedalò gogo smart, moto d’acqua

A Ischia arriva la navigazione micro elettrica. Merito della società Seagreen Nirabia che mette a disposizione dei turisti, ma pure dei residenti, gli e-sup, i jet skid e i pedalò smart Gogo di Gardasolar.

Conoscere il territorio anche senza essere atleti

Quando si parla di elettrificazione dei dispostivi di micro mobilità nautica spesso si registra la reazione contraria dei paladini della navigazione muscolare. Ma non tutte le persone sono nelle condizioni fisiche ideali per fare attività fisica.

Ma grazie al motore elettrico si possono fare escursioni e conoscere il territorio in modo ecologico. Senza emissioni nocive e rumore. Non disturbano nessuno rispetto alle imbarcazioni a motore che creano problemi, per esempio, alla fauna ittica. Un modo per stare più a contatto con l’ambiente anche per chi ha problemi di salute e soffre di problemi di mobilità.

La nuova flotta elettrica di Ischia

Vediamo la flotta di Seagreen Nirabia che conta su otto esup ovvero le tavole con pagaia elettrificata, su 3 jet skid dei francesi di Ceclo che si possono definire moto d’acqua anche se in versione light con un manubrio che poggia su una base gonfiabile. Infine sei pedalò gogo smart di Gardasolar (leggi qui).

Il pedalò elettrico debutta a Ischia

Abbiamo provato il pedalò elettrico di Gardasolar e come con quelle tradizionali si deve pedalare. E’ necessario anche se ridotto uno sforzo fisico.

“Siamo alla prima stagione e i clienti sono soddisfatti perché possono organizzare gite in barca con sforzo minimo – spiega Biagio, titolare della società – Conoscere meglio il territorio e poi fare un tuffo nel massimo comfort grazie a una scaletta che permette di risalire comodamente“.

Promosso il prodotto della Gardasolar che si sta affermando in tutta Europa con i suoi prodotti.

Bene anche l’esup: “Piace ai clienti per la facilità d’uso, poi sono tavole veloci, scattanti e permettono di immergersi con gran piacere nella natura. Un modo piacevole di godere della natura“.

La ricarica? “Abbiamo batterie intercambiabili che ricarichiamo nel nostro punto d’appoggio”. Nessun problema.

I tour immersivi con l’esup elettrico

Non solo noleggio, la Seagreen Nirabia organizza tour di gruppo con accompagnatore con gli e-sup.

“Sono l’opportunità per godersi il silenzio e l’atmosfera tranquilla delle acque circostanti Ischia. L’attività è adatta a tutte le età e livelli di esperienza, quindi chiunque può partecipare“.

Dipende sempre dal meteo ma per chi è interessato a una prova la Seagreen Nirabia (qui il link al loro sito) opererà fino al 15 ottobre nella spiaggia Della Chiaia nel comune di Forio di Ischia.

