A Genova 30 e-bus Solaris: contratto da 15 milioni

Mentre Torino punta sui bis cinesi di BYD (altri 50 ordinati in maggio), Genova, come Milano, preferisce i mezzi dell’azienda polacca (ma di proprietà spagnola). Una scelta grazie alla quale Solaris sul suo sito rivendica una posizione di leader nel mercato italiano dei bus elettrici. Sostenendo che oggi più della metà dei mezzi circolano sulle strade italiane sono Solaris, con una quota di mercato nel 2020 vicina al 70%. Secondo questo nuovo accordo i mezzo saranno consegnati alla AMT di Genova (Azienda Mobilità e Trasporti) nel primo trimestre del 2022. La scelta è caduta sugli Urbino 12, in grado di trasportare 24 passeggeri: un mezzo agile, adatto, alle strade strette del capoluogo ligure. Le batterie sono Solaris High Energy, con una capacità di oltre 250 kWh, in cui l’energia verrà caricata tramite un connettore plug-in. Ciascuno degli Urbino 12 elettrici a Genova avrà due connettori plug-in, a destra e a sinistra sopra il passaruota anteriore. L’unità motrice sarà un motore centrale da 220 kW.