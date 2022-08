A fuoco una Jaguar I-Pace dopo la ricarica. Secondo Electrek, è il quarto incendio che riguarda il modello elettrico della Casa inglese: dov’è il problema?

A fuoco una Jaguar All’inizio fumo e scoppi, poi…

L’incendio è avvenuto in Florida ed è stato ora segnalato dal proprietario dell’auto, Gonzalo Salazar, in una mail al sito americano: “Il 16 giugno ho collegato l’auto prima di andare a letto. La mattina del 17 giugno mi sono svegliato e ho staccato la spina dalla macchina. Più tardi, quella mattina, ho deciso di fare alcune commissioni. Quella mattina ho guidato per circa 12 miglia prima di tornare a casa e parcheggiare l’auto nel garage, lasciando la porta del garage aperta. Mentre ero in casa, ho sentito degli scoppi provenire dal garage. Decisi di andare a vedere da dove venivano e, entrando in garage, mi trovai di fronte a uno spesso muro di fumo. Il pensiero è stato immediatamente: quando c’è fumo c’è fuoco, bisogna di portare la macchina fuori dal garage”. Sorprendentemente, l’auto è partita e Gonzalo è riuscita a spostarla in strada.

…un incendio violento, con le fiamme partite da sotto

Purtroppo non è finita qui: “Sono tornato in casa per prendere il telefono e ho notato che il fumo dal garage ora aveva riempito tutta la casa, perché la ricarica A/C è accanto alla porta del garage. Mentre cercavo di ventilare casa dal fumo, ho chiamato l’assistenza stradale Jaguar per farli venire a prendere l’auto. Ma, una volta terminata la conversazione, ci sono stati più scoppi, seguiti da fiamme da sotto l’auto. Ho chiamato i pompieri, ma non è stato un incendio lento: dopo altri scoppi l’auto è stata avvolta rapidamente dalle fiamme“. I vigili del fuoco sono accorsi e hanno versato schiuma speciale sul veicolo fin quando l’incendio è stato spento. L’auto, secondo il racconto di Gonzalo, ha continuato a lungo a emettere una sorta di ronzio dalla parte anteriore.

A fuoco una Jaguar / Si indaga su quel (poco) che resta dell’auto

Che cosa può essere successo? Ovviamente occorrerà un’indagine approfondita sui resti dell’auto per appurarlo. Electrek segnala che anche questo rogo, apparentemente, è iniziato senza alcun urto o altri eventi traumatici. Ricordando che Jaguar utilizza anche celle LG, come la Chevrolet Bolt e la Hyundai Kona (qui), entrambe richiamate per i rischi di incendio della batteria. Anche la Jaguar è stata contattata da Salazar e ovviamente dovrà effettuare rilevamenti in proprio, visto che l’auto è distrutta e si pongono problemi assicurativi. Oltre a eventuali cautele da predisporre sulle auto già in circolazione. Le statistiche dicono che i rischi d’incendio nelle elettriche sono più contenuti rispetto alle auto a benzina o gasolio. Ma ciò non toglie che si debba far piena luce su tutti i casi che si verificano.