A fuoco due bus elettrici: Parigi ne ferma 149

A fuoco due bus elettrici nel giro di poche settimane: l’azienda dei Trasporti di Parigi in via precauzionale ha sospeso 149 mezzi forniti dal Gruppo Bolloré.

A fuoco due bus elettrici: le fiamme dalle batterie

A Roma ormai ci hanno fatto l’abitudine ai roghi che divampano sui vecchi bus dell’ATAC. Ma a Parigi, giustamente, ha destato una notevole impressione il fatto che due autobus a batterie si siano incendiati e siano andati distrutti. L’ultimo rogo, nello scorso fine settimana, si è verificato su un mezzo della linea 71 nei pressi della fermata Bibliothèque François-Mitterrand, nel 13° arrondissement. “L’autista ha immediatamente evacuato i passeggeri. Non ci sono feriti“, ha precisato la RATP, l’azienda che gestisce i trasporti nella capitale francese. Il fuoco si è sviluppato in pochi attimi, come mostrano foto e video postati sui social dai passanti, con un denso fumo nero e un forte odore di plastica bruciata. 30 vigili del fuoco con 15 mezzi sono stati inviati per spegnere l’incendio. Analogo incendio si era sviluppato il 4 aprile a bordo di un autobus elettrico Bolloré mentre viaggiava su Boulevard Saint-Germain, 5° arrondissement. Anche in quel caso nessuno ferito, ma veicolo distrutto.

La RATP: primi incidenti su 500 bus elettrici

“In merito al secondo incendio avvenuto in meno di un mese su un autobus elettrico recente della stessa serie Bluebus 5SE del marchio Bolloré, la RATP ha deciso in via precauzionale, in collaborazione con Ile-de-France Mobilités, di temporaneamente ritirare dall’esercizio i 149 autobus elettrici di questa serie”, ha fatto la RATP. Le autorità locali hanno chiesto all’azienda di fare “completa luce” su questi incendi “e di prendere tutte le misure precauzionali necessarie“. “Abbiamo richiesto una completa perizia al costruttore Bolloré per spiegare le cause di questi incidenti. E proporre un piano d’azione per consentire la rimessa in funzione di questi bus in tutta sicurezza“, ha ribattuto la RATP, specificando che dal 2016 ha gestito quasi 500 bus elettrici, di tre diversi produttori, “senza incidenti rilevanti”. Secondo l’azienda, le cause del primo incendio sarebbero state identificate, ma non rese note. E ora si lavora per capire che cosa è accaduto in Boulevard Saint-Germain.

