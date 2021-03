A Firenze centro chiuso a Euro 4, ma fino a 7500 euro per auto elettrica

A Firenze stop alle euro 4 in alcune strade del centro. Un divieto che si cerca di compensare con gli incentivi: chi abita nelle strade chiuse al traffico inquinante può avere un contributo fino a 7.500 euro per l’acquisto dell’auto elettrica.

Stop alle auto più inquinanti nel centro di Firenze

A disposizione ci sono 3,5 milioni di euro per passare a veicoli green. Il blocco alle auto inquinanti scatta il 31 marzo mentre la domanda ai due bandi, uno per i cittadini l’altro per imprese, associazioni e partite Iva, si può inviare dal 25 marzo, obbligatoria la SPID. La scadenza è fissata al 30 giugno 2021, ma in caso di esaurimento dei fondi la procedura si chiude prima.

Per i privati 2 milioni e 100 mila euro, incentivo massimo da 7.500

Per i cittadini gli amministratori di Firenze hanno stanziato 2 milioni e 100 mila euro, ma quest’anno si fermano a 1 milione e 260mila euro. I restanti 840mila saranno distribuiti nel 2022. Con il contributo comunale, riservato ai residenti, si può acquistare anche un’auto a “km zero” (immatricolata a partire dal 2020),l’incentivo è cumulabile e può essere concesso a chi demolisce un’auto a benzina (fino a Euro 1) e diesel (fino a Euro 4).

Le auto incentivate

– elettrica, del tipo: a batteria, a batteria con range extender (BEV con REX);

– ibrida, del tipo: ibrida elettrica benzina plug-in (PHEV), ibrida elettrica benzina full hybrid;

– gas, del tipo: metano, gpl – bifuel, del tipo: benzina/metano, benzina /gpl

– benzina Euro 6

Il contributo varia secondo l’ISEE, aumenta del 50% per i residenti nelle strade chiuse alle auto inquinanti

Gli amministratori fiorentini hanno previsto due fasce che determinano un livello di contributo diverso. “Per i residenti nell’area sottoposta a divieto di circolazione per i veicoli cat. M1 con alimentazione a benzina fino a Euro1 e diesel fino ad Euro4 gli importi massimi erogabili sono incrementati del 50%”. Una sorta di risarcimento per chi subisce lo stop, ma beneficerà anche di un’aria migliore. Attenzione per chi si vuole comprare un’auto di lusso: zero contributo per quelle oltre i 50 mila euro compresi optional (esclusi IVA e messa in strada) e una cilindrata superiore a 2000 cc.

Tabella contributo con ISEE fino a 48 mila euro

Tabella contributo con ISEE sopra 48 mila euro

Un milione e 400 mila euro per imprese e associazioni. Anche per i quadricicli

La Regione Toscana ha trasferito anche 1,4 milioni al Comune di Firenze – sono 840 mila per il 2021 e 560 mila per il 2022 – per rottamare le auto e i veicoli più inquinanti di aziende, professionisti e associazioni fiorentine. I requisiti sono simili a quelli per i privati ma il bando (clicca qui per il link al documento) è aperto anche ai quadricicli. Per avere diritto al contributo è obbligatoria la demolizione di un autoveicolo: “Categoria M1, N1, N2, N3 con alimentazione benzina (fino ad Euro 1 incluso) o diesel (fino ad Euro4 incluso) o di un motoveicolo o di un ciclomotore a 3 o 4 ruote (categorie L2e, L5e, L6e e L7e) destinato al trasporto cose con alimentazione benzina o diesel fino ad Euro 2 incluso“. Chiaro l’intento di promuovere la conversione in elettrico della flotta dei mezzi destinati alle consegne a domicilio. Settore a crescita esponenziale.

I beneficiari:

– le Micro, Piccole e Medie Imprese con sede legale e sede operativa a Firenze;

– le imprese artigiane con sede legale/unità locale a Firenze e/o di licenza per l’esercizio dell’attività di vendita su aree pubbliche rilasciata dal Comune di Firenze;

– i lavoratori autonomi titolari di Partita IVA residenti in Firenze;

– gli enti del terzo settore iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore con sede legale e operativa a Firenze.

I veicoli incentivati

A) autoveicoli cat. M1, N1 ed N2 con massa massima a p.c. inferiore o uguale a 7,5t con alimentazione:

– elettrica, del tipo: a batteria, a batteria con range extender (BEV con REX);

– ibrida, del tipo: ibrida elettrica benzina plug-in (PHEV), ibrida elettrica benzina full hybrid;

– gas, del tipo: metano, gpl;

– bifuel, del tipo: benzina/metano, benzina/gpl;

– benzina Euro 6 ed omologati Euro6 (esclusi veicoli ad alimentazione elettrica);

B) tricicli (cat. L2e ed L5e) e quadricicli (cat. L6e ed L7e) destinati al trasporto cose con alimentazione elettrica o ibrida elettrica e, questi ultimi, omologati Euro4.

Tabella contributo aziende, professionisti, associazioni

Come partecipare ai due bandi, a Firenze bisogna anticipare il contributo

Le scadenze di entrambi i bandi coincidono e le richieste possono essere presentate dalle 12 del 25 marzo 2021 alle 12 del 30 giugno 2021. Attenzione il bando si può chiudere anche dopo poche ore perché resta aperto fino all’esaurimento delle risorse stanziate.

Questo il quando, ma dove e come partecipare? La procedura è solo online, non dimenticate di richiedere la SPID se ne siete sprovvisti, nel sito serviziallastrada.it (qui il link) e la procedura si divide in due fasi: adesione al bando e prenotazione del contributo e fase 2 con la rendicontazione dell’investimento e richiesta di liquidazione. Insomma rispetto ad altri bandi, vedi Lombardia o incentivo statale, bisogna anticipare il contributo.

