A fine leasing restituisco la mia Audi Q4: basta elettrico. Dopo un complicato viaggio dalla Calabria a Roma, Claudio ha preso questa decisione.

A fine leasing… / “Troppo costoso e complicato ricaricare. E usato deprezzato”

“Evidenzio con stupore ciò che succede in grandi città come Roma. Partito dalla Calabria, effettuo la ricarica in autostrada a valori assurdi, con stime che in sono quasi al 0.95 euro. Quindi all’arrivo di Roma tali spese per consumi si aggiravano quasi a 140 euro per la sola andata (colonnine Free to X). Ma vi è di più… Arrivati a Roma con la famiglia dopo peripezie e con valori di batteria a zero, sono riuscito a ricaricare solo alla concessionaria Porsche, in quanto molte colonnine date per funzionanti risultavano senza cavi…..situazione pazzesca. Evidenzio altresì che tali macchine oggi sono ormai deprezzate e di difficile commercializzazione, grazie ai concessionari e al mercato in cui questi veicoli vengono valutate almeno del 40 % in meno. Per non dire che nessun concessionario le vuole in permuta ….Neppure con un ‘nuovo elettrico’….Io attenderò la fine del leasing per lasciare in modo armonioso e felice la mia Audi Q4, che neppure la concessionaria più vuole. Quindi: colonnine inesistenti e valori delle macchine deprezzate annullano tali scelte…..anche se per ovvi motivi più convenienti. Grazie”. Claudio Sposato

Troppo pessimismo, sui prezzi e sul resto

Risposta. Prima di affrontare un viaggio di centinaia di km, bisognerebbe informarsi su quel che si trova lungo la strada, prezzi compresi. Ci sono app con le quali si ricarica nella Free to X a prezzi ben più convenienti dei citati 95 cent/kWh. E comunque abbiamo ribadito più volte che l’auto elettrica conviene solo se si può normalmente ricaricare, a casa o fuori, a prezzi competitivi. Inferiori al punto di pareggio con la benzina, che è mediamente indicato attorno a 0,62-63 euro al kWh. Quanto al fatto che l’usato valga zero, ribadiamo quanto detto in risposta a un altro lettore. Dipende dal modello, come per le auto termiche. Per quel che riguarda l’Audi Q4, basta scorrere le quotazioni di siti come Autoscout 24 per vedere che si tratta di valori normali. È vero che i concessionari sono restii a trattare un mercato che ancora conoscono poco, ma tra privati le compravendite ci sono, eccome. Infine: del problema delle colonnine decapitate da bande specializzate nel rubare il rame contenuto nei cavi ci siamo occupati più volte. Il disagio c’è, soprattutto in zone come Roma. Speriamo che si riesca a porvi presto rimedio, bloccando questi malviventi.