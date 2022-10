A ExpoMove (Firenze) si parla anche di retrofit (5/8 ottobre)

Dalla micro mobilità al car sharing, dalla sostenibilità in azienda e negli enti pubblici alle infrastrutture per la ricarica, dalle nuove professioni al retrofit dove Vaielettrico sarò uno dei protagonisti.

E’ ricca di temi la seconda edizione di ExpoMove che ha preso il via oggi (5 ottobre) e andrà avanti fino all’8 ottobre alla Fortezza da Basso a Firenze, nel Padiglione delle Nazioni e nell’area antistante.

Convegni, dibattiti e test drive

Nella manifestazione saranno esposti tutti i modelli e le novità del settore: mobilità privata, pubblica, sharing, ultimo miglio e componentistica, saranno le 5 macro-aree nelle quali troverà spazio ogni espositore. Sarà possibile partecipare ai test drive di auto, scooter, biciclette e altri veicoli. Durante l’esposizione avranno luogo convegni e workshop dedicati alla transizione elettrica.

Retrofit: “Una soluzione sostenibile”, con Vaielettrico

L’appuntamento con questo interessante tema che unisce mobilità sostenibile ed economia circolare attraverso il riuso della gran parte della materia prima dell’auto che si apre a una una seconda vita è fissato per domani (giovedì 6 ottobre dalle 15 alle 17 in sala gialla).. Nel convegno. “Retrofit: una soluzione sostenibile ovvero riconvertire i veicoli endotermici in veicoli Full Electric“.

Un iniziativa di ExpoMove in collaborazione con SonoElettrica.it che hanno organizzato la tavola rotonda moderata dal giornalista di Vaielettrico Gian Basilio Nieddu che prima dell’evento affronterà il tema con Angelo Sticchi Damiani, presidente nazionale ACI.

Un confronto tra operatori

Una tavola con addetti ai lavori ma aperta a tutti. Partecipano Luciano Battaglini (socio e amministratore di SonoElettrica.it), Marco Battaglini (responsabile ricerca e sviluppo SonoElettrica.it), il senatore Daniele Pesco (Commissione Trasporti e Bilancio Senato), Alex Degl’Innocenti (direttore commerciale SonoElettrica.it), Andrea Poggio (responsabile mobilità sostenibile Legambiente).

Agli operatori e imprenditori del retrofit si associa il senatore Daniele Pesco che si può definire il papà degli incentivi retrofit per le auto e per la nautica. Un importante contributo per far finalmente decollare una filiera pronta dal punto di vista tecnologico ma che ha necessità di sostegni sia economici sia di semplificazione legislativa e amministrativa.

Il programma di ExpoMove è molto ricco e si può scaricare dal link.

