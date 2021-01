A Ennio servono consigli per creare un noleggio di MTB

A Ennio servono consigli per creare un noleggio di e-MTB. Vive in Umbria, regione favolosa per andare a spasso in mountain-bike...

A Ennio è venuta un’idea: l’Umbria in mountain-bike

Ecco il suo messaggio: “Mi chiamo Ennio e vivo a Gualdo Tadino (PG). Sono un appassionato, seppur da poco tempo, di e-mtb. Abitando a ridosso dell’appennino umbro-marchigiano, inutile spiegarvi quanti posti meravigliosi ci siano per uscire in bici. Sia da soli che in compagnia. Tuttavia il prezzo (non troppo popolare) delle E-mtb risulta essere un grosso limite per molte persone che vorrebbero approcciarsi, ma non lo fanno per mancanza di risorse. Ecco perchè ho pensato che il noleggio sia la soluzione ottimale. Avviare un’attività di noleggio qui nel mio Comune credo possa essere una cosa bella ed interessante da molti punti di vista, in quanto per ora, non c’è nessun altro. Potete darmi delucidazioni e chiarimenti in merito? Volendo iniziare questa piccola attività, che spese avrei? Ci sono vincoli di durata? Ci sono vincoli di altro tipo?“.

Facciamo appello alla nostra community

Facciamo appello alla nostra community per dare a Ennio le informazioni che cerca. Scrivendo o nello spazio per i commenti in fondo all'articolo e all'indirizzo mail info@vaielettrico.it. Premettendo che noi non abbiamo una competenza specifica in materia, ma che tifiamo per il suo progetto. E che ci piacerebbe dare visibilità sul nostro canale YouTube alle tante micro-imprese che stanno nascendo con idee come questa. Tutte legate alla mobilità elettrica e un uso più dolce del territorio. Magari facilitando un networking che faccia sì queste piccole realtà costruiscano una rete tra di loro. In fin dei conti chi ama scorrazzare in e-MTB può programmare una volta l'Umbria, un'altra la Puglia, la Liguria…Sappiamo bene che ci sono già tante realtà come quella che ha in testa Ennio. Ed è da loro che ci aspettiamo un aiuto, forza…

