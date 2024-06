A Electric and Hybrid Marine (18/20 giugno) Sealence lancia batterie a stato solido

A Electric and Hybrid Marine (18/20 giugno) Sealence lancia batterie a stato...

Gran fermento all’Electric and Hybrid Marine Expo 2024 di Amsterdam (iniziato oggi e prosegue fino al 20 giugno) con le maggiori novità della nautica elettrica e ibrida. In prima fila l’Italia con Sealence – promuove i motori DeepSpeed – che presenta il sistema di alimentazione con le batterie a stato solido.

La novità di Sealence: batterie allo stato solido

Al salone olandese la società fondata da William Gobbo si è messo in mostra con la sua novità tecnologica. Ricordiamo che dopo aver lanciato il jet fuoribordo DeepSpeed ha acquisto eDriveLAB di Parma specializzata proprio nei sistemi di alimentazione (leggi qui).

L’annuncio alla fiera di Amsterdam ormai il riferimento di settore dell’elettrificazione marina grazie al taglio fortemente tecnologico del salone. Qui le aziende presentano le ultime novità.

Sealence come si vede bene nella fotografia pubblicata su Linkedin promuove a caratteri cubitali e grande evidenza l’innovazione dello stato solido.

Chiaro il messaggio che si legge su Linkedin: “Quale occasione migliore per annunciare, in pochi minuti, un passo avanti rivoluzionario da parte di Sealance? Crediamo che non siano necessari commenti sulle foto dello stand della nostra divisione Sealance PowerTech. 🔋 Nei prossimi giorni sveleremo le incredibili caratteristiche di questa nuova tecnologia.

Rimani sintonizzato“.

Oltre l’annuncio a Electric and Hybrid Marine anche l’esposizione delle batterie, fisicamente presenti nello stand dell’azienda. Molto occupato in fiera il fondatore William Gobbo, forte affluenza e curiosità nello spazio espositivo, ma nei prossimi giorni dal team assicurano una puntuale informazione su questa tecnologia molto attesa da tutti gli addetti ai lavori e dalla comunità elettrica.

