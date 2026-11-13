A Eima stalle a zero emissioni, l’elettrico vende più del termico

Nelle stalle e nelle aziende zootecniche l’elettrico fa bene a tutti: lavoratori e animali respirano meglio e non devono subire il rumore dei motori termici. C’è poi un vantaggio economico non trascurabile. Con la crescita del fotovoltaico sui tetti, sostenuta anche dai 3 miliardi di incentivi del Pnrr, i risparmi possono essere significativi. Quando la differenza di prezzo, rispetto ai mezzi termici non è altissima, l’investimento si ripaga nel tempo grazie anche a costi di manutenzione più bassi. A Eima abbiamo visto tre carri miscelatori full electric, firmati Faresin, Supertino e anche Italmix che debutterà nel 2027. E il mercato sta già dando segnali chiari: alcune aziende vendono più mezzi elettrici che a combustione.

Faresin dal primo elettrico del 2018 al nuovo Eramix che si ricarica da solo

Un mezzo completamente elettrico, senza conducente e capace di svolgere in autonomia l’intero ciclo di preparazione e distribuzione della razione. È questa la principale novità presentata da Faresin Industries con il progetto Eramix, nuova soluzione dedicata all’alimentazione zootecnica che punta a coniugare automazione, sostenibilità energetica e integrazione con i sistemi aziendali.

Ne abbiamo parlato con Fabio Fioravanzo, responsabile dell’area elettrica-elettronica dell’azienda vicentina, che ha ripercorso il percorso di innovazione intrapreso da Faresin nel settore dell’elettrificazione. «L’azienda ha ormai una lunga tradizione coi mezzi elettrici, iniziata nel 2018 con il primo telescopico full electric presentato proprio qui ad Eima». Un percorso che negli anni ha portato all’ampliamento della gamma di sollevatori telescopici elettrici e all’introduzione di carri semoventi full electric.

Dopo quasi dieci anni di esperienza nel settore, oggi l’azienda compie un ulteriore passo avanti. «Eramix è un mix di innovazione che riguarda non solo la macchina ma anche tutta l’azienda. Abbiamo un semovente full electric, quindi zero emissioni e autonomo, senza necessità di conducente e senza cabina», ci ha spiegato Fioravanzo che sottolinea come Eramix si ricarichi da solo.

La ricarica a induzione e una riduzione dei costi oltre il 50%

Il sistema è stato progettato per integrarsi con le infrastrutture aziendali e con la produzione energetica di “casa”. Grazie alla ricarica a induzione, il veicolo è infatti in grado di raggiungere autonomamente il punto di ricarica e utilizzare l’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico aziendale. Sul fronte operativo, Eramix «attraverso una sensor fusion dei vari sensori presenti sulla macchina è in grado, previa programmazione dei percorsi, di eseguire autonomamente tutto il ciclo: dalla fase di fresatura del silos al prelievo e carico degli ingredienti, dalla miscelazione alla distribuzione della razione nelle mangiatoie». Un ulteriore elemento distintivo è l’assenza di infrastrutture dedicate per la guida autonoma. «Non necessita di alcuna barriera o guida che invece rappresentano il tallone d’Achille di altre tipologie di sistemi di feed mixing».

Secondo le stime presentate durante la conferenza dall’azienda: «La combinazione di autonomia operativa, precisione nella gestione delle razioni ed efficienza energetica può portare a una riduzione dei costi del processo di alimentazione di oltre il 50%». L’innovazione è la relazione tra azienda e produzione energetica: «I bassi costi di esercizio (oltre 80% in meno di manutenzione) fanno del full electric la soluzione ideale per gli allevamenti che producono energia da fonti rinnovabili, come impianti fotovoltaici o biogas». Una nuova visione sottolineata da Silvia Faresin, vicepresidente di Faresin Industries che ha presentato Eramix con Andrea Maselli, direttore generale, insieme a Claudio Secco, head of research & development, e Alberto Caon, head of sales telehandlers.

Supertino vende più elettrico che termico, 70 carri miscelatori operativi nelle aziende

L’elettrificazione è uno dei pilastri strategici di Supertino, ne abbiamo scritto già nel 2020, che a Eima ha fatto il punto sul percorso di sviluppo dei propri carri miscelatori a batteria. A raccontarci l’evoluzione del progetto Augusto Supertino, responsabile tecnico dell’azienda. «Ho seguito un po’ quella che è stata l’evoluzione del carro miscelatore elettrico. Ormai è da quasi 11 anni che abbiamo iniziato a metterci le mani», ha spiegato il manager, ripercorrendo le tappe di un progetto iniziato oltre un decennio fa e concretizzatosi nel 2017 con il primo prototipo.

Da allora il percorso di sviluppo non si è mai fermato. «Abbiamo fatto diverse migliorie del carro ancora completamente elettrico. Abbiamo scelto di equipaggiarlo con un solo motore elettrico che permette una gestione migliore e più economica».

Più autonomia grazie alle nuove batterie

Tra le principali innovazioni introdotte negli ultimi anni c’è l’ampliamento del sistema di accumulo energetico. «Ora possiamo offrire un pacco batterie più grosso, dando la possibilità ai clienti di effettuare più miscelate e quindi di avere un tempo maggiore di utilizzo». L’attuale configurazione arriva infatti a una capacità complessiva di 170 kWh, distribuita su 14 moduli.

Accanto all’aumento della capacità energetica, Faresin ha introdotto anche nuove soluzioni per velocizzare le operazioni di ricarica. «C’è la possibilità da circa un anno di avere una ricarica che arriva fino a 22 kW, che rappresenta la taglia massima delle classiche wallbox disponibili sul mercato». Una soluzione che consente di integrare più facilmente il carro elettrico nelle attività quotidiane dell’allevamento.

Cresce il mercato dell’elettrico, trainato dal fotovoltaico

I numeri confermano l’interesse crescente degli allevatori verso questa tecnologia. Attualmente sono circa 70 i carri miscelatori elettrici Supertino in attività. «Siamo molto contenti della transizione energetica. Abbiamo circa 70 macchine che stanno lavorando da anni, anche dieci». La diffusione non riguarda soltanto l’Italia. Negli ultimi anni l’azienda ha avviato con successo anche la commercializzazione in Francia. «Attualmente ne abbiamo diverse che stanno lavorando lì. È una macchina sulla quale stiamo puntando molto».

Secondo l’imprenditore della famiglia Supertino, la crescente presenza di impianti fotovoltaici nelle aziende agricole sta favorendo l’adozione delle macchine elettriche. «Attualmente circa il 60% dei carri miscelatori che vendiamo sono elettrici, grazie al fatto che molte aziende agricole hanno installato pannelli fotovoltaici sui tetti della stalla, in particolare in Italia». Anche all’estero il contesto energetico sta alimentando l’interesse per queste soluzioni. In Francia, ad esempio, il confronto tra il costo dell’elettricità e quello del gasolio ha contribuito a rafforzare la competitività delle macchine a batteria. «Con gli ultimi eventi geopolitici il gasolio è diventato molto costoso e c’è un interesse crescente perché il risparmio è concreto e si vede nell’utilizzo della macchina», ha concluso il giovane imprenditore.

Italmix debutta a batteria con Rover Jumbo Flash

La transizione energetica entra anche nel mondo dei carri miscelatori semoventi. Anche in casa Italmix, azienda di Ghedi (Brescia), che ha presentato ad Eima il suo primo modello completamente elettrico. A illustrare il progetto è stato Zeno De Guidi, socio dell’azienda e responsabile commerciale per il mercato italiano.

Il manager spiega che il progetto nasce da «una scelta strategica aziendale che va incontro alle nuove tendenze della transizione ecologica», realizzata in collaborazione con lo studio tecnico specializzato Siprotec di Varese guidata da Riccardo Jelmini, un nome storico dell’elettrificazione italiana.

Uno degli obiettivi principali del progetto è quello di garantire rendimenti comparabili a quelli delle macchine tradizionali. «La macchina ha le prestazioni di un endotermico, per noi questa era il focus principale», sottolinea De Guidi. Per questo motivo Italmix ha deciso di partire dalla fascia più alta del mercato, sviluppando inizialmente una macchina da 30 metri cubi, destinata alle aziende zootecniche di grandi dimensioni. «Abbiamo cominciato con una macchina di grande cubatura perché le aziende sono sempre più grandi ed era importante dimostrare che l’elettrico può funzionare efficacemente anche su capacità elevate». L’azienda prevede comunque di completare la gamma con modelli di dimensioni inferiori e intermedie per coprire le esigenze di differenti tipologie di allevamento.

Autonomia fino a cinque ore di lavoro

Tra gli aspetti più rilevanti l’autonomia operativa. «Raggiunge le quattro-cinque ore al 90% della sua potenzialità, quindi parliamo di una macchina ad alte prestazioni. Un dato che punta a rassicurare gli allevatori sulla capacità dell’elettrico di affrontare le attività quotidiane di preparazione e distribuzione della razione». Si apre poi la parentesi contenimento dei costi. «Considerando l’andamento dei carburanti da fonti fossili e tutte le politiche legate all’impatto ambientale, questa macchina offre costi di esercizio più bassi».

Il vantaggio risulta particolarmente interessante nelle aziende agricole dotate di impianti fotovoltaici: «Con l’autoconsumo dell’ energia prodotta è possibile ottenere un significativo abbattimento dei costi». Un ulteriore punto di forza della soluzione elettrica riguarda la semplificazione delle operazioni di manutenzione: «La macchina non richiede cambi olio motore né sostituzione di filtri, con un’economia di esercizio che va incontro alle future tendenze del settore».

Fatto l’elenco dei benefici, si aspetta l’ingresso nel mercato previsto nel 2027. Abbiamo parlato anche con Riccardo Jelmini, amministratore della Siprotec di Varese ovvero la parte elettrica e digitale del progetto. «Abbiamo sviluppato un software dedicato che ci permette anche di apportare le modifiche necessarie, attraverso l’analisi dei dati, prima della chiusura definitiva del progetto».

Alcuni dati: «La capacità totale delle due batterie (FPT EB69) è di circa 130 – 140 kWh e sono collegate in serie per una tensione totale di circa 700 V. La ricarica è possibile sia in AC (corrente alternata) ma Rover Jumbo Flash è predisposto per ricarica anche in DC (corrente continua) fino a 150 kW, permettendo di ricaricare il mezzo in circa un’ora». Anche da Italmix la transizione non si limita alla vendita del mezzo di lavoro ma alla valorizzazione di tutto l’ecosistema energetico aziendale per ottimizzare la resa.

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