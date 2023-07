A €24 mila una Mazda MX-30 2021

A €24 mila una Mazda MX-30 del 2021 con 22 mila km: la propone Salvatore, un lettore friulano, nella nostra vetrina dell’usato elettrico. Chi fosse interessato (o vuole vendere o comprare altre auto) può scrivere a info@vaielettrico.it .

A €24 mila una Mazda…”Ecco perché voglio venderla”

“S crivo dalla provincia di Udine. Da circa due anni, la mia famiglia si è elettrificata, Mazda MX-30 e Renault Zoe, ricarichiamo a casa con wallbox e, malgrado non abbiamo fotovoltaico, il risparmio è notevole. Viaggiamo raramente, e quando lo facciamo, pianificando a dovere, non abbiamo mai avuto nessun problema. Ma elettrico non è solo risparmio: piacevolezza di guida per il comfort e assenza di rumore. Sicurezza nel traffico: i sorpassi non sino più un terno a lotto, se non hai almeno 200 destrieri termici; stress ridotto con l’assenza del cambio. Noi abbiamo sposato questa filosofia e non vogliamo tornare indietro, malgrado la gente ci guardi stranita e sui media si pontificano solo negatività sull’elettrico. La mia Mazda, grande auto, 13.9kWh/100km, autonomia estiva 220km, malgrado una batteria da 35.5 kWh. Voglio cambiarla perché, è il primo SUV, ma mi mancano le ruote basse “ .

“La mia bimba è come nuova, ha solo 22.000 km”

“ Iniziano i dolori, ritorno agli anni 80 quando, se avevi un usato, per i concessionari diventava un’affare di stato. Alcune marche non la ritirano, altre la valutano come una “Panda” usata di 5 anni. Svalutazione in 27 mesi pari al 60% sul prezzo d’acquisto.

Anche marchi che pubblicizzano e puntano sulla transazione elettrica, dicono che le elettriche sono invendibili. Cosa fare? Diamo fuoco ai nostri mezzi, li teniamo a vita o speriamo in un furto? Di certo l’assicurazione la pagherebbe di più. Non mi arrendo, tramite il vostro servizio di annunci spero di trovare qualcuno che comprenda il valore reale dell’auto: Mazda MX-30 industrial exclusive. Immatricolata 2021 garanzia fino al 2024 con 22.000km. Modello full optional: tetto apribile-Bose-Adas completi-telecamere 360-fari matrix-sedili e volante riscaldati – ecc…Completa di kit abitacolo e bagagliaio, tappeti gommati originali. Colore esterno stone white met. La mia bimba è come nuova. Prezzo 24.000€ , tagliandata Mazda. Saluti a tutti i driver con la scossa “. Salvatore

