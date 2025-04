A E-Tech (15/16 aprile) non solo auto, il futuro dei mezzi pesanti

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

La transizione elettrica non sta cambiando solo l’automotive, c’è tutto il mondo dei mezzi da lavoro impegnato sul fronte della decarbonizzazione. Fermento che si può toccare con mano a E-Tech Europe 2025.L’evento dedicato al mondo elettrico, appuntamento oggi e domani alla Fiera di Bologna.

Le piattaforme tecnologiche per rispondere alla diversità di domanda elettrica del mondo del lavoro

Nella homepage di E-Tech Europe 2025 domina un carosello di foto che mette insieme trattori, droni, carelli industriali, barche, portacontainer, furgoni, moto. Tutti i mezzi che possono muoversi e lavorare con motori elettrici alimentati dalle batterie.

Un mondo tutto da elettrificare. A Bologna sono presenti oltre le sempre creative piccole imprese italiane anche protagonisti globali, pensiamo ad ABB, che stanno implementando il loro catalogo con nuovi prodotti. Piattaforme tecnologiche che con i loro powertrain possono rispondere a domande differenti: dal ferroviario ai cantieri edili, dalla nautica al settore minerario.

Non a caso una delle tavole rotonde delle fiera è stata dedicata al tema: “L’elettrificazione dei veicoli pesanti, off-road e per usi speciali“. Incontro a cui hanno partecipato brand importanti come ABB presente con Alessandro Palmieri (Power Electronic Engineer Manager) FPT (Iveco Group) rappresentata da Andrea Dutto (Head of Innovation).

La sfida dei cantieri e dei mezzi speciali viene affrontata dalle piattaforme con prodotti scalari e soprattutto che si adattano a diverse esigenze. In altri termini il powertrain si può installare sulle barche così come sulle ruspe. Attenzione ci sono anche settori che possiamo definire maturi: se il full electric nelle barche da lavoro muove i primi passi i furgoni elettrici riescono a rispondere alle esigenze delle consegne di ultimo miglio.

ABB dal ferroviario all’elettrificazione dei mezzi da lavoro: a iniziare dal settore minerario

ABB è intervenuta alla tavola rotonda dedicata ai mezzi pesanti ma è presente anche con uno stand dove espone i suoi pezzi forti. In particolare i motori elettrici AMXE, le batterie di trazione Traction Battery max, il caricabatterie compatto BORDLINE® BC e gli inverter HES880 e HES580.

La storia di ABB è significativa perché nativi ferroviari, un settore dove sono fortemente presenti, oggi rispondono a tutte le esigenze di elettrificazione. Il focus sono i mezzi pesanti.

Con realizzazioni significative come spiega Alessandro Palmieri (Power Electronic Engineer Manager). «Abbiamo avuto delle applicazioni significative nel settore del mining molto attento alla decarbonizzazione, siamo intervenuti con interventi di retrofit significativi». Numerosi i progetti, ricordiamo la conversione del camion da miniera (leggi) Euclid R85B di proprietà di Nuh Cement.

In questo settore la soluzione non è standardizzata ma la cura è sartoriale: «Offriamo ai clienti l’assistenza necessaria per un prodotto che risponda alle reali esigenze del loro lavoro – sottolinea Palmieri – Dare risposte in merito ai consumi, all’autonomia». Variabili che cambiano per le infinite applicazioni dei mezzi di lavoro.

Bene i furgoni elettrici, più difficile l’introduzione dei camion elettrici. L’esperienza di FPT

Andrea Dutto conferma il successo dei furgoni elettrici, discorso diverso per i camion a batteria. «Se ne vendono ancora pochi, pesa l’importante differenziale di prezzo, si arriva anche a 100mila euro di differenza. Si sta lavorando sull’ibrido nelle sue diverse configurazioni. Una soluzione potrebbe essere il sistema elettrico con range extender». Chiaro il messaggio, superare anche i problemi dell’ibrido tradizionale.

Nell’evento bolognese sono interessanti le innovazioni presentate da Enea che ha un suo stand dove ha messo in mostra i suoi lavori tecnologici.

Grande spazio agli studenti universitari con i diversi team che realizzano prototipi che poi emergono nelle competizioni internazionali. Un mondo tutto da scoprire.

ANFIA sostiene le università che sperimentano l’elettrico

A cura di ANFIA un’area che ospita sette team di “Formula SAE”, la competizione universitaria internazionale di design ingegneristico nel settore automobilistico.

E’ possibile visitare 5 aree tematiche di approfondimento: “Carbon Tech” sulle tecnologie del carbonio e dei materiali compositi; “Re-Battery” sul riciclo delle batterie; “Invex” sui veicoli e i macchinari elettrici industriali; “Auto Recyclers” sull’industria del riciclo degli autoveicoli; e “Interiors” su tecnologia e materiali per gli interni nell’automotive. Qui il programma completo della manifestazione.

