A E-Charge tutto sulla ricarica (e Vaielettrico dice la sua)

Manca una settimana all’apertura di E-CHARGE 2023, l’unico evento in Italia interamente dedicato all’industria della ricarica dei veicoli elettrici, delle infrastrutture e dei servizi ad essa collegati. La fiera è in programma a BolognaFiere il 16 e 17 novembre 2023. Vaielettrico sarà presente entrambe le giornate con due Tavole rotonde dedicate alla ricarica del futuro.

Il 16 e 17 novembre 130 espositori e 30 conferenze a BolognaFiere

Sono più di 130 gli espositori nazionali e internazionali, che presenteranno le novità relative a tecnologie di ricarica, componentistica, infrastrutture e servizi.

Ricchissima anche l’offerta del programma conferenze, che prevede un ampio palinsesto di incontri, tavole rotonde, approfondimenti e workshop per fare il punto sullo stato dell’arte e offrire opportunità di confronto e crescita professionale.

Il futuro della ricarica secondo Vaielettrico in due tavole rotonde

Gli appuntamenti con Vaielettrico sono giovedì 16 novembre alla sala Volta, pad.16. Dalle 12 alle 13.30 si parlerà di nuove soluzioni di ricarica: Plug&Charge, ricarica mobile e off the grid, ricarica di prossimità e destination charger, riconversione dei distributori di carburante in hub della mobilità. Del panel di discussione faranno parte il Gruppo Volkswagen, E-Gap, Onewedge, A2A, LEKTRI.CO, On Charge, Power Cruise Control e IPlanet. Modererà il dibattito il co fondatore di Vaielettrico Mauro Tedeschini.

Venerdì 17 novembre dalle 11.15 alle 12.30, sempre nella stessa location della Sala Volta, il co fondatore e direttore di Vaielettrico Massimo Degli Esposti modererà un dibattuto sul miglioramento dell’esperienza di ricarica: affidabilità, manutenzione, revamping, sicurezza informatica e connettività. Sul palco avremo ancora Onewerdge, Alfen, Phoenix Contact, Neogy, Driwe, Flux by Road, Pax Italia e IOOT.

L’appuntamento principale di E-Charge sarà la prima edizione degli Stati Generali della Ricarica, convegno che – in collaborazione con le principali associazioni di settore – analizzerà opportunità e problematiche legate al mondo dell’EV charging. La sessione inaugurale sarà dedicata al tema “La ricarica elettrica tassello fondamentale della transizione energetica dei trasporti”.

Nel corso della due giorni bolognese sono previsti in tutto oltre 30 incontri. i temi principali sono: modelli di business e finanziamento, reti di distribuzione, opinione pubblica, HPC, V2G e V2V, ricarica residenziale, wireless e mobile.

L’ingresso alla fiera è gratuito previa pre-registrazione, che consente l’accesso all’area espositiva, alle conferenze e ai workshop in programma.

E-CHARGE 2023 è organizzato da A151 Srl con il patrocinio di UNRAE, MOTUS-E, ANIE, ANIASA, ANIASA, ASSODEL, RSE, AITMM, ADACI, FAST, Elettricità Futura e Euromobility, e si svolgerà in contemporanea con altri tre appuntamenti dedicati alla mobilità: Futurmotive – Expo & Talks, Fleet Manager Academy e FORTRONIC.

A questo link il programma delle conferenze.

