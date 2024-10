A Drone Italy (9/11 ottobre) la nuova mobilità aerea

A Drone Italy – appuntamento a Fiera Bologna da oggi e fino a venerdì (9/11 ottobre) – si inizia a scorgere il decollo della nuova mobilità area. I droni taxi elettrici. Ci sono già progetti per i vertiporti e il regolamento di volo Anac che disciplina le operazioni di volo con i VCA (Vertical

takeoff and landing Capable Aircraft). E non mancano i droni.

A Varese il progetto di FS per la firma dello studio Zema

Davide Galimberti, sindaco di Varese, sarà presente oggi a Bologna, appuntamento oggi dalle 14 in Fiera, per illustrare il progetto di vertiporto dedicato ai taxi droni elettrici, i VCA (Vertical takeoff and landing Capable Aircraft) firmato dalla Giancarlo Zema Design Group per FS Sistemi Urbani del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

Ottimista il sindaco Galimberti: «Si tratta di un’infrastruttura a emissioni zero che consentirebbe di potenziare i collegamenti rapidi con l’aeroporto di Malpensa, il canton Ticino e l’area metropolitana, creando una stazione intermedia di droni-taxi adibiti al trasporto di persone e merci».

In attesa dei taxi oggi a Varese ci sono gli accordi per il trasporto dei farmaci, progetti anche a Venezia e in altre aree italiane, e il settore ha visto l’approvazione a giugno scorso del Regolamento VCA «Requisiti nazionali per le operazioni, lo spazio aereo e le infrastrutture per gli aeromobili con capacità di decollo e atterraggio verticale (VCA)».

Il convegno a Drone Italy

Alla fiera di Bologna al convegno Innovative air mobility. Un nuovo modello di trasporto persone e merci saranno presenti amministratori locali come il sindaco di Bologna Matteo Lepore, rappresentanti di Enav, del gruppo Fs, Sea aeroporti di Milano e Roma, del gruppo eHang (leggi qui) e Air Mobility Leonardo. Al link il programma completo. Tutti i convegni della fiera al link.

