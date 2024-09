A Dover in Tesla Y: 3mila km consumando…

A Dover in Tesla Model Y: oggi tocca ad Alessio raccontare il suo viaggio delle vacanze, oltre 3 mila km con consumi piuttosto parchi, 150 Wh/km. Per raccontare il vostro di viaggio, scrivete a info@vaielettrico.it, con testo e foto.

di di

“H o recentemente acquistato una Tesla Model Y RWD, modello volutamente “base” per usufruire degli incentivi 2024. Ricarico regolarmente a casa (grazie anche al mio impianto fotovoltaico). E la macchina si adatta perfettamente al mio utilizzo cittadino durante la settimana. Più qualche gita con la famiglia nel weekend e un viaggio lungo”l’anno “ .

A Dover in Tesla

“ Il mese scorso è giunto proprio il momento di quel viaggio, al quale sono arrivato discretamente preparato. Era il primo “serio” in elettrico e volevo essere sicuro di offrire una buona esperienza alla famiglia (inclusi due bambini in età scolare)… In sostanza, obiettivo numero uno: evitare (o ridurre al minimo) soste giustificate unicamente dalla necessità di ricarica. Ho percorso 3.049 km in 15 giorni, da Varese a Dover (UK) e ritorno, pernottando a Badenweiler (DE), Metz (FR), Bastogne (BE), Gant (BE), Dunkerque (FR), Digione (FR). E passando/fermandomi a visitare numerose località tra cui Mulhouse (FR), Lussemburgo, Charleroi (BE), Bruxelles (BE), Bruges (BE), Ypres (BE), Dover (UK). Non era la prima volta che affrontavo un itinerario di questo genere. Ma devo dire che, a differenza dei precedenti viaggi, non ho accusato nessun tipo di stanchezza. Comfort estremo ed esperienza di guida rilassata (adoro la frenata rigenerativa e il ‘one-pedal-drive’) “ .

“Ho consumato 458 kWh, media 150 Wh/hm”

“ In termini di velocità di crociera, ho sempre guidato entro i limiti, orientativamente 60% autostrada. Condizionatore acceso (22 C.) solo i primi 2 e ultimi 2 giorni, macchina a pieno carico per 2.300 Km. Il consumo medio riportato dal navigatore di bordo al termine del viaggio è stato di 150 Wh/km. Servendomi di ABRP (versione free), avevo preparato un documento con gli indirizzi delle stazioni di ricarica per ogni giorno del viaggio. Per non perdere tempo a cercare e avere dei back-up in caso di problemi (colonnine occupate, non funzionanti, assenti). Ma, onestamente, mi sono fatto molti più problemi di quanto avrei dovuto. In autostrada e alle stazioni di servizio in città non ho mai trovato una colonnina fuori uso e ne ho sempre trovata almeno una libera. Solo due volte, in parcheggi privati sotterranei a Metz e Lussemburgo, ho trovato rispettivamente colonnine in manutenzione e tutte occupate (ok, era il parcheggio super centrale, oltre 30 colonnine AC tutte in uso!!). Ma la cosa non mi ha causato particolari disagi: avevo comunque sufficiente carica per proseguire “ .

“Il navigatore Tesla? Ottimo, ma predilige i Supercharger…”

“ Il navigatore di bordo di Tesla in ogni caso fa il suo lavoro egregiamente; si imposta la destinazione e ti dice dove fermarti a ricaricare, per quanto tempo, etc. Aggiorna la stima in tempo reale e ti permette di scegliere se evitare una colonnina di ricarica, etc. Unica pecca: ‘predilige’ i Tesla Supercharger ,che talvolta non sono la soluzione migliore quando si vuole evitare ogni deviazione dal percorso ottimale. Come detto, io volevo prima di tutto ridurre al minimo le soste dettate solo da esigenze di ricarica. Abbiamo dunque caricato la macchina durante le soste al bagno, mentre pranzavamo, mentre visitavamo musei, mentre facevamo la spesa, di notte, etc.. Tantissimi Carrefour, Lidl e Aldi in Francia e Belgio hanno colonnine anche fast nel parcheggio. Sul totale di 19 ricariche, due volte soltanto (per un totale di circa 20 minuti) la famiglia ha dovuto attendere; tutte le altre volte era impegnata a fare altro e lo sarebbe stata comunque a prescindere dall’auto. Dunque obiettivo n.1 centrato “ .

A Dover in Tesla / Ho usato soprattutto l’app di Electroverse Spesa totale di 290 euro

“ In termini di scelta della colonnina, non ho considerato per nulla i costi o l’operatore. scegliendo sempre la colonnina più comoda/vicina e/o veloce. Disponevo della carta RFID di Electroverse, che ha funzionato ovunque. Ai SUC chiaramente non l’ho usata, come non l’ho usata da Ionity, con cui avevo tariffe migliori usando direttamente l’app Ionity). Al rientro a casa, sommando tutte le ricariche, ho speso circa 290 euro. Non pochissimo, ma con le premesse e obiettivi di cui sopra sono più che soddisfatto. Il risparmio economico nel guidare elettrico ce l’ho abbondantemente il resto dell’anno, caricando a bassissimo costo a casa. In viaggio con la famiglia due settimane, l’esperienza è stata assolutamente positiva e il comfort estremo. P.S. Sul traghetto sulla Manica, l’unica attenzione “speciale” per la mia Tesla è stata l’ispezione doganale anche al frunk prima di imbarcarsi “.