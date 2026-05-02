A Cremona va in scena la rete Cer delle parrocchie: 31 MW di potenza













Comunità Energetiche Rinnovabili: a Cremona nasce il “modello Diocesi”, sette Cer in rete, oltre 31 MW di potenza teorica e il supporto tecnico di OPEN SB. Ecco come il territorio cremonese punta su fotovoltaico condiviso e accumuli.

Il fermento intorno alle Comunità Energetiche Rinnovabili (Cer) in Italia trova una delle sue

espressioni più strutturate nel territorio lombardo. OPEN SB, holding che controlla Eco The

Photovoltaic Group, ha ufficializzato una partnership tecnica con le Fondazioni CER promosse

dalla Diocesi di Cremona. Un accordo che non è solo una dichiarazione d’intenti, ma un progetto che poggia su numeri solidi e una rete capillare di comuni, imprese e parrocchie.

I numeri: 7 Fondazioni e 21 Cabine Primarie

Tra il 2024 e il 2025 sono state costituite 7 CER sotto forma di Fondazioni di partecipazione,

coordinate dalla Diocesi. I punti nevralgici si trovano a Caravaggio, Soresina, Castelverde,

Cremona, Sospiro, Gussola e Viadana.

La struttura operativa è già imponente:

Enti coinvolti: 89 (tra cui 28 Comuni, 33 Parrocchie, 26 Enti del Terzo settore e 2

Università).

Università). Configurazioni gestite: 21 cabine primarie, con 6 già accettate dal GSE.

Potenza dichiarata dai soci: 31.300 kW (31,3 MW).

Stato attuale: 5.645 kW già in esercizio, di cui quasi la metà già qualificata dal GSE.

Il ruolo di OPEN SB e la spinta al fotovoltaico

OPEN SP, in qualità di società benefit, agisce come braccio tecnico per accelerare l’adozione di

modelli energetici condivisi. Ad oggi, la società ha contribuito direttamente con un impianto da 1

MW e ha facilitato l’ingresso di altri 14 produttori nelle CER, per un totale di 3,2 MW.

«Questa partnership è un impegno concreto verso il territorio – ha dichiarato Pietro Ghidoni,

Presidente Operativo di OPEN SB -. Le CER permettono di coinvolgere direttamente cittadini e

imprese in un modello sostenibile. Per un’azienda, il fotovoltaico non è più solo un intervento

tecnico, ma un asset strategico che, se integrato in una CER, migliora la competitività».

Oltre la produzione: batterie ed elettrificazione dei consumi

Il progetto cremonese guarda già al futuro del sistema elettrico. L’obiettivo non è solo installare

pannelli, ma gestire l’energia in modo intelligente. L’ingegner Giuseppe Dasti, coordinatore del

progetto CER, ha sottolineato che la collaborazione punta a sviluppare:

1. Sistemi di accumulo mediante batterie per ottimizzare l’autoconsumo.

2. Elettrificazione dei consumi per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili.

3. Servizi di flessibilità per supportare la stabilità della rete elettrica.

Modello Cremona, incontri sul territorio per le imprese

Per formare le aziende sulle opportunità economiche delle comunità energetiche, ECO The

Photovoltaic Group avvierà a giugno un ciclo di incontri, partendo da un evento in collaborazione

con l’Associazione Industriali Cremona.

Il “modello Cremona” si candida così a diventare un esempio replicabile a livello nazionale,

dimostrando come la sinergia tra istituzioni (la Diocesi), partner tecnici (OPEN SB) e pubblica

amministrazione possa trasformare la transizione energetica in una reale opportunità di coesione

sociale e risparmio economico.