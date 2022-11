A chi fa molti km conviene la tariffa flat? Lo chiede Lucio, per il fratello che è un autista NCC e sta per acquistare un’auto elettrica. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati alla mail info@vaielettrico.it

A chi fa molti km…/ Mio fratello è un autista NCC, meglio l’abbonamento?

“Sono un autista elettrico da un paio di anni, che ha ricaricato quasi esclusivamente alla wallbox di casa. Le poche volte che ho avuto bisogno di attaccarmi ad una colonnina l’ho sempre fatto con tariffe flat. Mio fratello (autista NCC) è in procinto all’acquisto di una elettrica, mi può chiedere tutto quel che vuole, ma non ho saputo rispondere alle domande sulle tariffe degli abbonamenti. In particolare: le tariffe scontate alle colonnine per chi paga un abbonamento, sono scontate solo sulle colonne del gestore o anche in roaming? Gli abbonamenti hanno una durata minima? Lui viaggia quasi esclusivamente tra marzo e ottobre, ma in quei mesi di km ne macina molti. Non vorrei che gli abbonamenti fossero solo annuali….Grazie“. Lucio Menci

Gli abbonamenti sono indispensabili per chi fa molti km



Risposta. Forse c’è un po’ di confusione: le tariffe flat sono proprio quelle in abbonamento. Si acquista un certo numero di kWh da consumare entro un certo lasso di tempo (al momento un mese) a una cifra forfettaria. Se invece non si ha nessun tipo di abbonamento, si paga la singola ricarica a un prezzo decisamente più alto, con la cosiddetta tariffa pay-per-use. Conviene al fratello del nostro lettore un abbonamento mensile? Beh, decisamente sì, visto che il costo al kWh è, nella peggiore delle ipotesi, poco più della metà rispetto alle ricariche spot. Nel caso di Enel X Way, per esempio, l’abbonamento Large da 145 kWh al mese costa 45 euro, ovvero 0,31 euro al kWh. Senza abbonamento, la stessa ricarica va da 0,58 (AC) a 0,99 (HPC oltre i 150 kW). Le tariffe flat di Be Charge sono un po’ più care e comprendono quattro tipo di offerta: la meno costosa, per chi viaggia tanto, è a 0,35 euro al kWh per 500 kWh (in tutto 175 euro). Questi abbonamenti danno la possibilità di ricaricare su tutte le reti convenzionate con questi gestori, ovvero sulla maggioranza delle colonnine installate in Italia.

