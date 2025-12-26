A che punto è la Mercedes “solare”? E da Stoccarda rispondono…

Un po’ di “bon ton” non guasta, e Mercedes Italia ne ha dato prova rispondendo alla richiesta di Antonio che chiedeva informazioni sulla Mercedes “solare” presentata l’anno scorso. Anche se, scrive Antonio, «non mi aspettavo di ricevere novità eclatanti» ha voluto segnalarci la cortesia della casa di Stoccarda che l’ha piacevolmente sorpreso. Per scriverci: info@vaielettrico.it.

“Sono trascorsi 12 mesi dalla prima presentazione a Stoccarda del progetto auto con carrozzeria facente uso di vernice solare che porterebbe a fare circa 12.000 km a Stoccarda gratuitamente sfruttando la radiazione solare.

A Montalto Uffugo (Cosenza) dove io sono nato, la irradiazione solare è 1,5 volte quella di Stoccarda pertanto la stessa vettura farebbe circa 18.000 km in un anno. In un giorno mediamente si percorrono 30/40 km pertanto i numeri di cui sopra sono significativi.

Le Peroviskiti sotto forma di film sottile o vernice solare stanno progredendo in modo continuo ed entro un paio di anni si potrebbe avere la produzione industriale. Oxford, Q Cell, Saule, Longi, Hanui, Jinko etc stanno lavorando per portare il rendimento fino al 40% diminuire i costi di produzione, rendere stabile le celle, etc. questa sarà una delle tante rivoluzioni del fotovoltaico, un vero salto tecnologico.

Aptera Motors con sede a Carlsbad California sta ingegnerizzando un veicolo elettrico su 3 ruote con 800 W di fotovoltaico sulla carrozzeria. Ho chiesto che tecnologia hanno le celle ma non ho avuto risposta. Suppongo che comunque abbiano un rendimento di circa 23 punti.

Sono un ing. energetico cresciuto in una auto officina ho lavorato tra l’altro nel settore alla VM di Cento quando l’azionista di riferimento era Detroit Diesel e presidente era Roger Penske. Il cliente principale era Chrysler stabilimenti di Detroit e Graz dove si faceva il Voyager.

Un SUV di medie dimensioni necessiterebbe di 2 KW di fotovoltaico per garantire una autonomia importante. Auspico che anche i cristalli possano contribuire.

Altro tema su cui vorrei chiedere il vostro parere è il V2G. Come siamo messi ? Siamo fermi causa politica che tifa per i combustibili fossili e parla di bio combustibili ed elettro combustibili senza saper cosa siano in realtà? Al momento non mi viene in mente altro„. Antonio Saullo

Nessuna nuova da Mercedes e Aptera. V2G avanti piano

Risposta- Sulla vernice fotovoltaica confermiamo che nulla di nuovo si è saputo in più di quello che Mercedes disse un anno fa e le ha ribadito rispondendole.

Il progetto Aptera avanza a suon di annunci (qui l’ultimo con il bilancio delle attività 2025), ma nessun ordine è ancora stato evaso. Stando a quel che dice l’azienda le prime consegna potrebbero avvenire quest’anno.

Si moltiplicano in tutto il mondo sperimentazioni, test e prime applicazioni commerciali del V2G: in Cina, Germania, UK e Stati Uniti. Vaielettrico cerca di seguirle tutte poichè ritiene che l’integrazione veicolo elettrico-rete sia una tecnologia chiave della transizione energetica.

Tuttavia, implementarla su larga scala comporta costi ancora proibitivi. Per i privati si tratta di acquistare veicoli e caricatori domestici bidirezionali, oggi più costosi. Per la rete significa sviluppare complesse piattaforme di gestione dei flussi energetici e finanziari. Manca infine, almeno in Italia, un quadro regolatorio organico.