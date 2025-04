Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

A che prezzo conviene la ricarica rispetto alla benzina? Lo chiede Fabio, un lettore, dopo gli ultimi ribassi (temporanei) della rete Eni-Plenitude. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

A che prezzo conviene? Ho visto che la rete Eni ha ribassato a 0,60, si risparmia?

“Cari amici di Vaielettrico, vi seguo da qualche tempo per capire se il passaggio all’auto elettrica può fare per il sottoscritto. Avrei una semplice domanda da farvi: a quale costo di ricarica si risparmia rispetto all’auto a benzina? Lo chiedo perché ho visto che avete pubblicato con una certa enfasi il fatto che la rete di proprietà dell’Eni ha ribassato il prezzo al kWh a 0,60-0,65.

E altri fanno ancora di meglio, circa a 0,50. È un prezzo equo? Sappiamo tutti che le auto elettriche costano di più rispetto alle auto a benzina o a gasolio. Se almeno si recuperasse qualcosa quando si fa rifornimento non sarebbe male, non credete? Grazie in anticipo per una vostra risposta e complimenti per il lavoro che fate al servizio dei lettori“. Fabio Donati

Facciamo un paragone tra le due versioni della Jeep Avenger…

Risposta. L’auto elettrica, lo ribadiamo per l’ennesima volta, conviene soprattutto se si ha la possibilità di ricaricare a casa, a costi che sono la metà (e anche meno) delle nuove tariffe Eni-Plenitude. A 0,60 (prezzo delle AC) il costo è sostanzialmente allineato a quello delle auto a benzina.

Prendiamo uno dei modelli di maggior successo disponibili con entrambe le motorizzazioni, la Jeep Avenger. L’elettrica è omologata per un consumo di 15,4 kWh per 100 km, pari quindi a 9,4 euro. La versione Mild Hybrid 1.2 a 5,4 litri per 100 km. Al prezzo attuale della benzina, attorno a 1,740 al litro, fanno 9,396 euro. Siamo lì.

Poi è vero che l’auto elettrica costa di più, ma bisogna considerare anche che richiede molta meno manutenzione nel tempo. E anche questo va considerato.

