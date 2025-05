A che prezzi ricaricano in Austria: da sogno

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

A che prezzi ricaricano in Austria: Stefano segnala quanto è conveniente rispetto ai prezzi italiani una stazione alimentata da energia solare a Freistadt. Vaielettrico risponde. Per scriverci l’indirizzo mail è info@vaielettrico.it

A che prezzi ricaricano: da 0,39 a 0,45 euro al kWh in colonnine ad alta potenza

“Cari amici di Vaielettrico, bazzicando su LinkedIn mi sono imbattuto in questo post che presenta una stazione di ricarica a Freidstadt, in Austria. Mi son detto: sogno o son desto? Ve ne riporto dal post le principali caratteristiche: “I conducenti di auto elettriche ricaricano direttamente sotto la tettoia del parcheggio con moduli fotovoltaici, a prezzi adeguati su base oraria. Paghi direttamente con carta bancomat. Attualmente stiamo lavorando a un’esposizione dei prezzi in tempo reale direttamente nel parco di ricarica, come nelle classiche stazioni di servizio“.

Non solo: la società che gestisce la struttura, denominata SOLAR SKY PARK, chiede ai potenziali clienti: “Quali informazioni pensi debbano essere visualizzate sul display delle tariffe?“. Mai visto in Italia. E per finire, i prezzi esposti: da 0,39 a 0,45 euro al kWh. Lascio a voi ogni commento“. Stefano Greco.

Bisogna far sì che stazioni (e prezzi) del genere nascano anche in Italia…

Risposta. Che dire? Solo che bisogna porre le condizioni per far sì che esperienze del genere nascano anche in Italia. Paese che, per inciso, non dovrebbe certo avere condizioni peggiori dell’Austria settentrionale quanto a irraggiamento solare.

Completiamo le informazioni che ci ha fornito Stefano aggiungendo che il Solar Sky Park di Freistadt-Süd è entrato in funzione nel luglio del 2024. Con ben 22 punti di ricarica rapida forniti da un’azienda italiana, la Alpitronic di Bolzano. E che sono disponibili anche parcheggi coperti per biciclette e box sicuri per le bici elettriche.

Riassumendo: ricariche al coperto, con energia pulita e a prezzi inimmaginabili da noi: un altro mondo, un’altra Europa. Anche se (va detto) queste tariffe sono vantaggiose anche per la realtà austriaca. E il pagamento con bancomat, per fortuna, è sempre più diffuso anche nelle ricariche italiane.

