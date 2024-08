A Casina ricarichi solo se non c’è la fiera…Siamo alle solite: le colonnine ci sono, potenti, ma sono inaccessibili, imprigionate dalle sagre di paese. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

A Casina solita scena: le colonnine imprigionate da stand della sagra, possibile?

“Buongiorno a voi tutti della redazione. Vi scrivo, pur non essendo un proprietario di auto elettrica, perché ieri sera, alla fiera del Parmigiano a Casina (RE), ho fotografato due chicche …Un parcheggio attrezzato con due colonnine ad alta potenza, 150KW se non vado errato, ospita bancarelle e giostre per bambini. Vero che due posti sono fisicamente accessibili, ma è l’intero parcheggio è interdetto alla sosta per la durata della fiera. Quattro giorni… Mi domando con quale logica i Comuni gestiscono questo tipo di problemi. Non dovrebbero essere disponibili sempre e, a maggior ragione, durante eventi che richiamano molti turisti? Per l’auto elettrica sono attendista. Aspetto che la tecnologia faccia un bel passo avanti e tutto il ‘contorno’ si assesti”. Cordiali saluti”. Diego Cimarosa (Budrio, Bo).

Il guaio è che sulle app risultano libere e accessibili

Risposta. Siamo all’ennesima segnalazione di colonnine imprigionate da manifestazioni estive nei mille campanili d’Italia. Con l’aggravante che, essendo funzionanti, sulle varie app le ricariche risultano libere e funzionanti, quindi si rischia di impostate un percorso contando su colonnine inservibili. Non si capisce se la responsabilità sia più di chi autorizza l’installazione (il Comune) o di chi le ricariche le mette e gestisce. Possibile che in questi piccoli centri, che non ci risultano congestionati come il centro di Londra o Parigi, non esistano location alternative, accessibili 365 giorni su 365? Domande che, come al solito, resteranno senza risposta.