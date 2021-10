A Capo Teulada arriva la Extreme E, che spettacolo

A Capo Teulada arriva la Extreme E, nuova tappa del campionato di fuoristrada elettrici estremi. La gara, Enel X Island X Prix, in calendario il 23 e 24 ottobre.

A Capo Teulada con campioni come Loeb e Sainz sr.

La tappa in Sardegna sostituisce nel calendario Extreme E la gara che avrebbe dovuto tenersi in Brasile, cancellata per il perdurare della pandemia da Covid 19. L’Enel X Island X Prix si terrà presso il poligono militare di Capo Teulada nel Sulcis-Iglesiente, area storica nella parte sud-occidentale dell’isola. Le due giornate vedranno in gara alcuni dei più grandi nomi delle competizioni rally, tra cui gli ex campioni del mondo Sebastien Loeb e Carlos Sainz Sr. Oltre ai fratelli Hansen, campioni di Rallycross, Catie Munnings, Molly Taylor, Laia Sanz e altri. Dietro le quinte altri nomi illustri sono i proprietari dei team, come Lewis Hamilton, Nico Rosberg e Jenson Button. La gara sarà accompagnata da interventi Legacy a favore dell’ecosistema della zona, con il sostegno fondamentale di Enel X.

Gare, ma anche interventi per l’ecosistema sardo

I Programmi Legacy del campionato saranno dedicati al carbonio verde e blu costiero. Ovvero il carbonio catturato e immagazzinato rispettivamente dagli ecosistemi terrestri e dagli ecosistemi costieri con vegetazione, in collaborazione con MEDSEA. Comprese iniziative di recupero a seguito dei devastanti incendi boschivi che hanno colpito quest’anno la Sardegna, Nonché il ripristino e conservazione della Posidonica oceanica (posidonie). Inoltre, i principali scienziati, sia locali che globali, terranno una serie di seminari che evidenzieranno problemi e soluzioni ai cambiamenti climatici. Uno di questi è la decarbonizzazione, in cui Enel X è opera con i suoi sistemi di ricarica. Uno di questi, la JuicePump 40 Race Edition, è stata sviluppata proprio per queste gare. Il Gruppo Enel contribuisce al campionato anche con la società no profit Fondazione Enel, che da luglio 2020 è uno dei Founding Scientific Partner di Extreme E.

