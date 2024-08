A Capo Nord con la e-Up / Ricarica in vacanza (8)

A Capo Nord con la VW e-Up: d’estate c’è chi si avventura in lunghi viaggi anche con una citycar elettrica. Antonio ha fatto quasi 11 mila km nel suo viaggio di un mese attraverso la Scandinavia e qui traccia un breve bilancio del suo raid.

A Capo Nord con la e-Up: 10.944 km con 1.132 kWh, spendendo…

“Vorrei dare il mio piccolo contributo riguardo i viaggi in elettrico, e se possibile magari togliere qualche dubbio a qualche persona indecisa. Non voglio dilungarmi troppo . Sono partito il 22 giugno da casa ( in Piemonte) e sono rientrato il 22 luglio. Passando per Svizzera , Germania, Danimarca , Svezia; Finlandia, Norvegia, sono arrivato a CapoNord. Ovviamente al ritorno percorso inverso, senza passare dalla Finlandia, per tornare a casa. In tutto ho percorso 10.944 km e, se non ho sbagliato a tirare le somme, ho prelevato circa 1.132 kWh che mi sono costati circa 640 euro. Per caricare alle colonnine dei vari gestori ho usato quasi sempre l’app Octopus Electroverse“.

Ovunque colonnine meno care che da n

“Le restanti ricariche (circa il 20 %) le ho effettuate alle colonnine Tesla, ovviamente, con la relativa app. Sono partito anch’io con qualche dubbio, che è scomparso strada facendo. La Volkswagen e-Up non è l’auto più adatta per lunghi viaggi, ma se uno ha tempo e non ha fretta, con un minimo di programmazione giornaliera, si può fare! Solo alcune volte ho avuto imprevisti alle colonnine, che ho risolto cambiando posto. Nota importante: il prezzo del kWh è quasi sempre molto più basso che in Italia. Cordiali saluti“. Antonio Dancelli

Risposta. Accidenti che viaggio con una citycar come la e-Up (che ha il vantaggio di ricaricare in DC). I dati di consumo sono strabilianti, se non abbiamo fatto male i conti oltre 9,6 km/kWh di media, evidentemente frutto di uno slow-tour a velocità molto contenute. Infine: sui prezzi della ricarica non avevamo dubbi, siamo i più tartassati in Europa.

– Raccontaci anche tu com’è andata con le ricariche nel tuo viaggio, scrivendo a info@vaielettrico.it. Come hanno fatto Fabio, che è andato in Spagna con la sua Skoda Enyaq, o Stefano, in Salento con la Renault Zoe…