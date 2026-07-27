A Brescia stop parcheggio gratuito alle BEV, protesta anche Forza Italia













Brescia segue Roma nel ridurre i benefici per il parcheggio agli automobilisti elettrici. Nella Capitale dal 1 luglio gli e-driver pagano mille euro l’anno per entrare in Ztl, a Brescia dal 1 agosto la sosta non è più gratuita. Sulla Ztl nel sito del Comune lombardo si legge: «La richiesta di nuovi permessi per auto elettriche è temporaneamente sospesa per l’aggiornamento della disciplina in vigore». Indietro tutta. La scelta arriva dopo un boom di vendite di veicoli a batteria: dai 4.662 del 2022 agli 11.563 del 2025. Sulle barricate anche Forza Italia che chiede di ritirare il provvedimento.

Crescono le vendite, ma la quota sulla flotta è solo l’1%

Il ritornello, per esempio a Roma, è il solito: troppe auto elettriche. I numeri delle vendite confermano la tendenza, ma il totale delle BEV a Brescia si ferma all’1% del parco auto nonostante un +148 di vendite che equivale a 6.901 nuove auto elettriche in 3 anni. Il 99% viaggia ancora con auto inquinanti. Eppure vengono trattate allo stesso modo, nonostante i costi economici e sanitari del gas di scarico.

Il provvedimento si scopre leggendo il comunicato sull’aumento delle tariffe dei parcheggi. Qui il Comune sottolinea che «dal 2014 a oggi il costo della vita è aumentato di oltre il 24% ed era quindi necessario procedere a un riallineamento che tenesse conto del trend inflattivo registrato oltre che delle nuove esigenze della mobilità urbana».

Parcheggiare costerà di più e leggendo la comunicazione municipale emerge il cambio di rotta per i veicoli a emissioni zero: «Nelle aree a parcometro la tariffa oraria sarà di 3 euro nella Zona A, 2,10 euro nella Zona B e 1,60 euro nella Zona C, anche per i veicoli elettrici». E’ costosa la sosta a Brescia.

Forza Italia accusa: “Scelta poco coerente”

Il comunicato firmato dal segretario cittadino di Forza Italia Flavio Bonardi sembra scritto da un militante dei Verdi. «È una decisione che rischia di trasformarsi in un messaggio profondamente contraddittorio: prima si invita il cittadino a cambiare automobile per contribuire alla tutela dell’ambiente, poi si eliminano progressivamente tutti quei piccoli vantaggi che rendevano quella scelta più sostenibile anche dal punto di vista economico».

Il messaggio è chiaro. «Per anni le istituzioni hanno invitato cittadini e imprese a investire nella mobilità elettrica, presentandola come uno degli strumenti fondamentali per ridurre le emissioni, migliorare la qualità dell’aria e accompagnare la transizione ecologica. Molti cittadini hanno compiuto questa scelta affrontando costi di acquisto spesso elevati, confidando anche in un sistema di incentivi che rendesse conveniente il passaggio a veicoli a zero emissioni». Ora il cambio di rotta.

Il finale è da attivista verde: «Se davvero si vuole ridurre l’inquinamento urbano, la mobilità elettrica non può essere semplicemente considerata una fonte di nuove entrate. Al contrario, dovrebbe continuare a beneficiare di politiche premiali, almeno fino a quando la diffusione dei veicoli elettrici non avrà raggiunto livelli tali da rendere superflui gli incentivi».

E non mancano i consigli all’amministrazione: «Occorre investire nell’estensione della rete di ricarica pubblica, aumentare il numero delle colonnine nei quartieri, nel centro cittadino e nei parcheggi di interscambio, favorire l’integrazione tra auto elettrica e trasporto pubblico, prevedere agevolazioni per i residenti che scelgono veicoli a basse emissioni e sostenere le imprese che rinnovano le proprie flotte aziendali con mezzi ecologici». A favore del Comune ricordiamo iniziative innovative come la ricarica dai lampioni.