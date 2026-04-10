A Bergamo auto in sosta nelle ricariche. I Vigili: “Controlleremo…”













A Bergamo solito problema delle auto parcheggiate nelle ricariche. All’ennesimo sollecito, la Polizia Locale promette: “Controlleremo…”

A Bergamo parcheggiano sempre nelle colonnine

Questa è la posta certificata che Ermanno, un lettore esaspserato, ha scritto alla Polizia Locale: “Per l’ennesima volta sono a segnalare la presenza di auto a motore termico parcheggiate nell’area riservata alla ricarica di veicoli elettrici e quindi abusive. In via Borgo Santa Caterina, a Bergamo Foto scattata giovedì 9 aprile ore 18.45. è funzionante da diverse settimane La colonnina!! Ripeto, come già detto, lì le auto sono sempre sempre sempre parcheggiate abusivamente. Quindi, per cortesia, così come ci tenete a chi parcheggia nei posti per i disabili, iniziate ad occuparvi anche di questi personaggi . Ci sentiamo a breve , ovvero la prossima volta che vi invierò le foto di altro abuso”. In effetti nella foto si vedono due BMW tranquillamente parcheggiate nelle strisce gialle davanti alla colonnina di Atlante. Impedendo a chi ha un’auto elettrica di ricaricare.

La Polizia Locale promette: manderemo gli Ausiliari del traffico

E questa è la risposta, a parole incoraggiante, inviata dalla Sovrintendente di Polizia Locale Carmela Rossoni: “Egregio Sig. Ermanno, la informiamo che sono stati predisposti controlli specifici delle soste presso la zona indicata, i quali proseguiranno per alcune settimane. Il servizio verrà eseguito dagli Ausiliari del Traffico. Cordiali saluti”. Speriamo che alle promesse seguano i fatti: nel caso saremo lieti di darne conto. Come scritto più volte, le auto in questione vanno multate, secondo quanto prevede il Codice della Strada in questo articolo. Ed è prevista anche la rimozione. C’è un duplice danno: per chi gestisce la colonnina, che perde possibili introiti. E per chi vorrebbe ricaricare e non può farlo. Quando si inizierà a tutelare chi possiede un’elettrica e ha il solo torto di guidare auto non inquinanti in città con un’aria spesso irrespirabile?

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