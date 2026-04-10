A Bergamo auto in sosta nelle ricariche. I Vigili: “Controlleremo…”

A Bergamo parcheggiano sempre nelle colonnine
La Polizia Locale promette: manderemo gli Ausiliari del traffico
E questa è la risposta, a parole incoraggiante, inviata dalla Sovrintendente di Polizia Locale Carmela Rossoni: “Egregio Sig. Ermanno, la informiamo che sono stati predisposti controlli specifici delle soste presso la zona indicata, i quali proseguiranno per alcune settimane. Il servizio verrà eseguito dagli Ausiliari del Traffico. Cordiali saluti”. Speriamo che alle promesse seguano i fatti: nel caso saremo lieti di darne conto. Come scritto più volte, le auto in questione vanno multate, secondo quanto prevede il Codice della Strada in questo articolo. Ed è prevista anche la rimozione. C’è un duplice danno: per chi gestisce la colonnina, che perde possibili introiti. E per chi vorrebbe ricaricare e non può farlo. Quando si inizierà a tutelare chi possiede un’elettrica e ha il solo torto di guidare auto non inquinanti in città con un’aria spesso irrespirabile?
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A Bergamo la soluzione è assai semplice. Basta attaccare sul veicolo abusivo degli adesivi, facilmente rimuovibili si intende, che rechino i colori e la scritta FORZA BRESCIA.
Se proprio si ha urgenza, sotto a tale adesivo si può aggiungere quello con su scritto ODIO BERGAMO su sfondo nero e blu.
Tempo pochi minuti e la multa arriva. Implacabile.
Sempre che i vigili trovino ancora l’automobile.